HOME WOMEN TRAVEL

2 Pramugara Meninggal Mendadak, Penumpang Syok hingga Penerbangan Dibatalkan

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |12:15 WIB
2 Pramugara Meninggal Mendadak, Penumpang Syok hingga Penerbangan Dibatalkan
Ilustrasi (Foto: Instagram/@british_airways)
A
A
A

MASKAPAI British Airways (BA) diguncang oleh peristiwa kematian mendadak dua awak kabin mereka.

Seorang pramugara meninggal di kamar hotel saat singgah. Sedangkan awak kabin lainnya wafat saat bertugas, setelah sebelumnya sempat pingsan.

Korban pertama ditemukan tewas pada Sabtu, 23 Desember 2023 lalu setelah gagal melapor untuk bertugas.

Penerbangan dari Newark ke London Heathrow langsung dibatalkan. Penumpang pun memesan ulang untuk penerbangan selanjutnya.

Infografis Etika Pramugari

Rekan kerja yang merasa terpukul diterbangkan pulang sebagai penumpang setelah memberi tahu keadaan darurat.

Sedangkan awak kabin kedua pingsan dan akhirnya dinyatakan meregang nyawa di hadapan penumpang yang syok saat malam tahun baru lalu.

Ia pingsan saat bersiap melakukan penerbangan dari Bandara Heathrow, London menuju Hong Kong.

“Para kru panik. Ini adalah dua orang sehat yang tiba-tiba meninggal. Tidak ada masalah kesehatan mendasar yang dilaporkan,” kata seorang sumber.

