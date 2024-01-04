Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kereta Shinkansen Kembali Beroperasi Pascagempa Dahsyat Jepang

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |11:07 WIB
Kereta Shinkansen Kembali Beroperasi Pascagempa Dahsyat Jepang
Kereta Shinkansen di Stasiun Kanazawa (Foto: Tokyo Cheapo/Gregory Lane)
A
A
A

KONDISI Prefektur Ishikawa, Jepang, yang merupakan pusat gempa M7,6 pada 1 Januari 2024 lalu dengan cepat mulai berangsur pulih. Moda transportasi umum seperti kereta JR Line dan Shinkansen kini sudah berangsur normal melayani masyarakat.

Kondisi itu dilaporkan oleh warga Indonesia yang bermukim di Ishikawa, Hasmi, melalui akun X miliknya @hazumidayo, Kamis (4/1/2024) ini. Hasmi mengunggah video pendek yang memperlihatkan kondisi Stasiun Kanazawa, Ishikawa, Jepang.

Dari video itu terlihat masyarakat sudah mulai memanfaatkan layanan kereta yang tersedia di stasiun tersebut. Menariknya, kondisi stasiun masih utuh 100 persen.

Stasiun Kanazawa

(Foto: Tokyo Cheapo/Gregory Lane)

Bedanya ada beberapa rembesan air yang terjadi di beberapa titik yang diduga terjadi karena kerusakan saluran pipa air.

"Shinkansen sudah mulai normal dan kereta juga mulai normal. Cuma beberapa spot bekas gempa mengalami kerusakan yang sedang dibenerin," ucap Hasmi.

"Masih ada bocoran-bocoran pipa air dari atas. Tapi semua keretanya sudah beroperasi," sambungnya.

Kondisi stasiun menurut Hasmi sudah sangat siap melayani masyarakat dan juga wisatawan. Bagi wisatawan yang ingin datang ke beberapa lokasi wisata terkenal di Jepang seperti Shirakawago, Toyama, Hakusan, dan Takaoka bisa memanfaatkan layanan di Stasiun Kanazawa.

Telusuri berita women lainnya
