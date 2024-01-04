Advertisement
HOME WOMEN FOOD

3 Resep Masakan Indonesia yang Mendunia, Nasi Goreng Jadi Santapan Favorit Turis

Andre Purwanto , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |17:44 WIB
3 Resep Masakan Indonesia yang Mendunia, Nasi Goreng Jadi Santapan Favorit Turis
Promo AladinMall.
A
A
A

TIGA resep masakan Indonesia diklaim paling populer dan disukai. Satu di antaranya bahkan masuk dalam 10 Masakan Terlezat di Dunia versi Taste Atlas.

 

Masakan Indonesia dikenal akan kelezatan bumbunya. Setiap pengolahan masakan, masyarakat Indonesia selalu menyertakan rempah-rempah yang memiliki cita rasa.

 

Lalu, apa saja resep masakan Indonesia yang kaya bumbu lezat dan mendunia tersebut?

 

Resep Masakan Indonesia

1. Rendang

Rendang dikenal akan kelezatan daging sapi yang dibalut dengan bumbu santan. Masakan ini biasa dijual di Rumah Makan Masakan Padang. Harganya bervariasi, dari yang mahal hingga ramah kantong.

 

Bahan-Bahan:

- 500 gr daging

- 1 batang serai geprek

- 3 lembar daun jeruk

- 2 lembar daun salam

- 1 ruas lengkuas geprek

- 2 cm kayu manis

- 1 sdt gula merah

- 1 sdt kaldu sapi dan garam

- 1/2 sdt jintan bubuk

- 1/2 sdt merica bubuk

- Jeruk nipis

- 500 ml santan dari 1/2 kelapa

 

Bumbu Halus:

- 4 siung bawang putih

- 6 butir bawang merah

- 2 butir kemiri

- 1/2 sdt ketumbar

- 3 cabai merah besar (buang bijinya)

- 2 cm kunyit

- 3 cm jahe

 

Cara membuat rendang:

1.   Cuci bersih daging, potong sesuai selera, beri perasan jeruk nipis, lalu cuci lagi.

2.   Haluskan bumbu, lalu tumis bumbu halus dengan serai, daun jeruk, daun salam, kayu manis dan lengkuas sampai matang.

3.   Masukkan daging, aduk rata, lalu masukkan santan. Masak dengan api kecil sambil sesekali diaduk.

4.   Kemudian masukkan garam, kaldu, jintan, merica dan gula merah, diamkan hingga bumbu meresap dan airnya menyusut.

5.   Koreksi rasa, angkat dan hidangkan.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
