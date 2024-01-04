Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Tips Menggoreng Ikan Lele agar Lurus Tak Melengkung ala Pedagang Pecel Lele

Chindy Aprilia , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |14:30 WIB
Tips Menggoreng Ikan Lele agar Lurus Tak Melengkung ala Pedagang Pecel Lele
Tips menggoreng ikan lele, (Foto: Youtube Cak Parmin)
A
A
A

LELE goreng adalah salah satu jenis makanan favorit bagi sebagian orang. Tidak hanya rasanya yang enak dan harganya relatif murah, tetapi lele juga mempunyai banyak manfaat sebagai salah satu sumber protein hewani.

Dilansir dari Healthline, Kamis (4/1/2024) ikan lele sarat akan protein tanpa lemak, lemak sehat, vitamin dan mineral. Oleh karena itu, tidak heran jika lele memiliki banyak manfaat kesehatan seperti meningkatkan daya tahan tubuh, mencerdaskan otak, mencegah anemia, menyehatkan jantung, dan lain-lain.

Dalam pengolahannya, lele biasanya paling sering diolah dengan cara digoreng. Nah, menariknya sadaerkah Anda mengapa setiap menggoreng lele sendiri di rumah terkadang selalu berbentuk melengkung atau tidak lurus? Padahal, hampir di setiap pedagang yang menjual lele goreng selalu menghasilkan bentuk lurus tanpa melengkung?

 BACA JUGA:

Lantas bagaimana cara membuat lele goreng dapat lurus dan tidak melengkung? Diwarta dari akun YouTube Cak Parmin, menurut Cak Parmin lele yang digoreng harus dalam keadaan minyak yang sudah panas dan ikan benar-benar terendam minyak, alias menggunakan minyak goreng yang cukup banyak karena menggunakan minyak yang sedikit akan membuat lele itu tidak teredam.

Halaman:
1 2
      
