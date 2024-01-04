5 Tips Memilih Durian Biar Gak Ketipu, Jangan Terpesona Pada Wanginya

MUSIM durian memang tengah berlangsung, tidak heran jika Anda kerap menjumpai penjual durian di berbagai tempat. Bahkan banyak pula penjual durian yang menjajakan dagangannya di pinggir-pinggir jalan.

Meskipun begitu, sebaiknya para pecinta buah durian tidak asal dalam memilih durian untuk dikonsumsi. Sebab, jika asal pilih Anda bisa kecewa jika mendapatkan durian yang belum matang ataupun hambar rasanya.

Berikut beberapa tips dalam memilih buah durian yang matang dan manis, seperti yang diunggah dalam akun @putriayusholekhah, dikutip MNC Portal Indonesia.

BACA JUGA: 5 Potret Seragam Pramugari Maskapai Asing yang Paling Seksi

Pilih durian yang bentuknya bulat

Jika Anda perhatikan ketika berada di penjual durian, pasti ada beberapa bentuk durian. Sebaiknya Anda memilih bentuk durian yang bulat, sebab durian yang bulan isinya lebih banyak dibandingkan yang berbentuk lonjong.

Lebih ringan, lebih banyak isinya

Pilihlah beberapa buah yang bentuknya bulat. Setelah itu coba diangkat dan dibandingkan, buah mana yang lebih ringan. Pilih buah durian yang lebih ringan karena ini pertanda kalau durian tersebut sudah matang dan banyak isinya. Jika Anda pilih yang berat, biasanya lebih besar biji duriannya dibandingkan dagingnya.

Tangkai durian tebal dan pendek

Tak hanya bentuk, tangkai buah durian juga perlu diperhatikan lho. Bila Anda menemukan durian dengan tangkai yang tebal dan pendek, ini menjadi pertanda kalau daging buahnya tebal dan banyak. Akan tetapi hindari tangkai durian yang kering dan kusut, ini tandanya durian tersebut sudah lama dan kurang fresh.