HOME WOMEN FOOD

3 Resep Sarapan Rendah Kalori untuk Pegawai Kantoran

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |03:01 WIB
3 Resep Sarapan Rendah Kalori untuk Pegawai Kantoran
Ilustrasi resep sarapan rendah kalori (Foto: Instagram)
A
A
A

RESEP sarapan rendah kalori cocok untuk para pegawai kantoran yang sederhana. Sebelum berangkat bekerja, sarapan menjadi hal wajib yang perlu dilakukan. Selain agar lebih fokus karena perut terisi, sarapan juga mencegah penyakit-penyakit seperti asam lambung dan lainnya.

Untuk itu, berikut okezone berikan 3 resep sarapan rendah kalori yang cocok disantap kamu para pegawai kantoran.

1. Sup Tahu Tinggi Protein

Sup Tahu

Tahu menjadi bahan yang sangat mudah diolah. Selain itu, makanan berbahan dasar kedelai ini juga memiliki kandungan gizi yang tinggi dengan kalori yang rendah.

Salah satu masakan yang cocok dibuat dengan menggunakan tahu adalah sup tahu. Berikut cara membuatnya.

Bahan-bahan

Tahu putih dipotong dadu

Sawi putih

Dada ayam dipotong kecil

Jamur potong kecil

Daun bawang

Bawang merah

Bawang putih

Lada

Air

Garam

Cara buat

Rebus air hingga mendidih

Setelah mendidih, masukkan bawang merah yang telah dipotong dan bawang putih yang telah dicincang

Masukkan tahu, dada ayam, jamur, sawi putih, dan daun bawang

Tambahkan lada dan garam secukupnya

Masak hingga matang

Telusuri berita women lainnya
