RESEP sarapan rendah kalori cocok untuk para pegawai kantoran yang sederhana. Sebelum berangkat bekerja, sarapan menjadi hal wajib yang perlu dilakukan. Selain agar lebih fokus karena perut terisi, sarapan juga mencegah penyakit-penyakit seperti asam lambung dan lainnya.
Untuk itu, berikut okezone berikan 3 resep sarapan rendah kalori yang cocok disantap kamu para pegawai kantoran.
1. Sup Tahu Tinggi Protein
Tahu menjadi bahan yang sangat mudah diolah. Selain itu, makanan berbahan dasar kedelai ini juga memiliki kandungan gizi yang tinggi dengan kalori yang rendah.
Salah satu masakan yang cocok dibuat dengan menggunakan tahu adalah sup tahu. Berikut cara membuatnya.
Bahan-bahan
Tahu putih dipotong dadu
Sawi putih
Dada ayam dipotong kecil
Jamur potong kecil
Daun bawang
Bawang merah
Bawang putih
Lada
Air
Garam
Cara buat
Rebus air hingga mendidih
Setelah mendidih, masukkan bawang merah yang telah dipotong dan bawang putih yang telah dicincang
Masukkan tahu, dada ayam, jamur, sawi putih, dan daun bawang
Tambahkan lada dan garam secukupnya
Masak hingga matang