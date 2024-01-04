5 Kesalahan Mencuci Pakaian yang Harus Dihindari, Salah Satunya Menggunakan Deterjen Terlalu Banyak

TERNYATA masih banyak kesalahan mencuci pakaian yang belum masyarakat sadari. Bahkan, kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan berulang-ulang.

Proses pencucian baju yang tidak benar bisa membuat pakaian mudah rusak. Selain itu, kesalahan dalam mencuci menyebabkan deterjen cepat habis hingga merusak lingkungan.

Berikut ini kesalahan mencuci pakaian yang harus kamu ketahui.

Kesalahan Mencuci Pakaian

1. Berlebihan Menggunakan Deterjen

Bila kamu berpikir bahwa menggunakan lebih banyak detergen dapat membuat pakaian lebih bersih, hal itu tak sepenuhnya benar. Jika kamu menggunakan detergen terlalu banyak, kemungkinan dapat menyebabkan iritasi terutama bagi kamu yang memiliki kulit sensitif.

2. Menuangkan Detergen ke Pakaian

Cara terbaik mendistribusikan detergen adalah dengan memasukkan air lebih dulu, kemudian pakaian kotor. Jika kamu menuangkan deterjen di atas pakaianmu tanpa air, pendistribusian deterjen tidak dapat menyebar secara merata.

3. Selalu Gunakan Pengering

Perlu diingat, pakaian seperti sweater, pakaian renang, jaket kulit, baju berbahan kasmir dan kaus kaki adalah sederet pakaian yang tidak boleh masuk ke pengering mesin cuci. Kamu hanya perlu menjemurnya di luar ruangan yang mendapat sinar matahari. Tujuannya, agar serat kain di pakaianmu tidak cepat aus.