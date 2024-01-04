Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tim Yogie Pratama Ungkap Proses Pembuatan Dress Christina Aguilera

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |21:04 WIB
Tim Yogie Pratama Ungkap Proses Pembuatan Dress Christina Aguilera
Christina Aguilera. (Foto: Yogie Pratama)
GAUN rancangan Desainer Indonesia Yogie Pratama kembali jadi sorotan publik setelah digunakan oleh Penyanyi Amerika yakni Christina Aguilera. Gaun dengan hiasan rantai tersebut merupakan bagian dari koleksi terbarunya yakni MINUIT.

Pelantun lagu Feel This Moment dan Hurt ini mengenakan gaun rancangan Yogie Pratama saat dirinya tampil di sebuah acara yang berlangsung di Voltaire, the Venetian Resort, Las Vegas pada malam tahun baru yang lalu.

Business manager dari Yogie Pratama, Denys Simon menceritakan awal mula Yogie dan tim bisa dilirik oleh Diva Hollywood tersebut. Awalnya Chris Horan dan Sanam Selin selaku stylish dari Christina Aguilera, sempat menghubungi dirinya pada September 2023 lalu.

Christina Aguilera

Denys menjelaskan bahwa tim stylish Christina mengirimkan gambar dari salah satu gaun koleksi MINUIT. Kemudian mereka memberikan beberapa gambaran dari gaun yang diinginkannya.

“Mereka reach out ke aku untuk request mau bikin custom dress untuk Christina Aguilera. Nah, dari situ mereka sharing mood board lah ke kita. Jadi mood board-nya itu sebetulnya lebih nunjukin kayak in terms of details, in terms of silhouette,” kata Denys saat diwawancarai oleh Tim MNC Portal Indonesia.

Tim stylish Christina tidak memiliki banyak permintaan, mereka hanya ingin gaun tersebut dapat menonjolkan lekukan bentuk badan Christina yang sexy. Sebab sosok Christina sangat menyukai busana yang mampu memperlihatkan tubuh indahnya.Sehingga gaun tersebut harus dibuat pas di badan

“Mereka lebih concern sebenarnya untuk nunjukin body shape-nya si Christina sih, karena Christina ini suka sekali dengan siluet baju yang bisa nunjukin body shape dia gitu. Intinya yang seksi lah,” jelas Denys.

