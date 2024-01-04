Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Megan Fox Pakai Anting Karya Rinaldy Yunardi di Pesta Kim Kardashian

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |18:04 WIB
Megan Fox Pakai Anting Karya Rinaldy Yunardi di Pesta Kim Kardashian
Megan Fox. (Foto: Instagram)
A
A
A

DESAINER aksesoris Tanah Air Rinaldy Yunardi kembali membuat bangga desainer Indonesia, setelah anting rancangannya digunakan oleh aktris Hollywood Megan Fox. Anting tersebut dipakai oleh Megan Fox saat menghadiri pesta malam natal tahunan yang digelar oleh Kim Kardashian.

Megan tampil mengenakan gaun korset bertali panjang dengan rambut merahnya yang menambah kesan sexy. Penampilannya ditambah dengan aksesoris berupa sepasang anting panjang yang berkilau karya Rinaldy Yunardi. Anting tersebut semakin mempermanis tampilan Megan.

Megan Fox

Rinaldy Yunardi turut membagikan foto saat anting rancangannya dikenakan oleh Megan Fox pada akun Instagramnya @rinaldyyunardiofficial. Dengan pantulan sinar, anting tersebut semakin bersinar di telinga Megan Fox.

“MEGAN FOX @meganfox wearing @rinaldyyunardi earrings attending #Kardashian Christmas Party,” tulisnya dalam keterangan foto tersebut, dikutip MNC Portal Indonesia.

Melihat karya asli dari desainer Tanah Air yang telah dipakai oleh sosok Megan Fox yang sudah amat ternama di industri perfilman dunia, tentunya membuat masyarakat Indonesia bangga akan karya dari Rinaldy Yunardi.

Karya-karya dari Rinaldy Yunardi memang sudah banyak yang dilirik oleh para selebritis Hollywood. Desain aksesoris yang mewah, unik, serta berkarakter sukses memikat hati para pesohor dalam negeri maupun luar negeri.

