HOME WOMEN FASHION

Dipakai untuk Konser Opening Night Show, Berapa Harga Dress Christina Aguilera Rancangan Yogie Pratama?

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |15:00 WIB
Dipakai untuk Konser Opening Night Show, Berapa Harga Dress Christina Aguilera Rancangan Yogie Pratama?
Christina Aguilera. (Foto: Yogie Pratama)
A
A
A

DESAINER Tanah Air Yogie Pratama kembali membuktikan bahwa karyanya layak mendapat pengakuan dunia internasional. Gaun rancangannya pun berhasil memikat hati Diva Amerika yakni Christina Aguilera. Ini bukan kali pertama busana rancangannya dipakai oleh selebritis Hollywood.

Christina mengenakan silver mini dress yang dihiasi oleh rantai-rantai kecil. Rantai tersebut disusun begitu rapi dan padat agar memberikan kilauan yang sangat terpancar saat digunakan. Gaun tersebut dipakai oleh Christina saat dirinya tampil dalam Opening Night Show yang berlangsung di Voltaire, the Venetian Resort, Las Vegas pada malam tahun baru yang lalu.

Denys Simon selaku business manager dari Yogie Pratama mengungkap bahwa harga dari mini dress mewah yang digunakan oleh Christina Aguilera tersebut berkisar ribuan dollar Amerika.

Christina Aguilera

“Jadi angka exactly-nya berapa aku gak bisa share, tapi perkiraan ribuan dolar,” jelas Denys saat diwawancarai Tim MNC Portal Indonesia.

Denys mengaku dirinya sempat dihubungi oleh stylish Christina yakni Chris Horan dan Sanam Selin pada bulan September 2023. Mereka melakukan berbagai riset hingga akhirnya tertarik dengan salah satu gaun dari koleksi Minuit karya Yogie Pratama.

Tentunya hal ini menjadi sebuah kehormatan dapat bekerja sama dengan Christina beserta timnya. Setelah kedua belah pihak berdiskusi lebih lanjut, gaun tersebut langsung dirancang kembali sesuai dengan kebutuhan serta keinginan dari Christina.

Denys menyatakan kalau proses pembuatan gaun tersebut membutuhkan waktu kurang lebih dua sampai tiga bulan sampai akhirnya dikirimkan ke Christina dan tim. “Mereka pertama kali kontak ke kita itu di bulan September. Tapi baju itu sudah jadi finalnya dan sampai kami kirim dia itu di awal Desember,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
