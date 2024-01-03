Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Waria Kena Mental, Mendadak Taubat Usai Nonton Film Bertema Azab

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |07:08 WIB
Viral Waria Kena Mental, Mendadak Taubat Usai Nonton Film Bertema Azab
Viral Waria Tobat. (Foto: Instagram)
A
A
A

FILM-FILM bertemakan Azab memang kerap menjadi bahan ejekan, lantaran peristiwa aneh seperti jenazah yang masuk coran dan sebagainya. Tapi siapa sangka bahwa film bertema azab ini berhasil mengubah hidup seseorang.

Adalah Febri, seorang waria yang seolah mendapat 'tamparan keras' hanya gara-gara menonton sebuah film. Dalam waktu sekejap, kehidupannya pun berubah.

Hal ini bermula saat dirinya menonton film Siksa Neraka besutan sutradara Anggy Umbara. Dalam video yang diunggah akun @gfadhilla_ itu, Febri tengah berdandan layaknya seorang waria dengan baju dan celana ketat lengkap dengan tas wanita serta rambut yang dikuncir.

Saking takutnya melihat azab yang begitu pedih saat di neraka yang digambarkan dalam film itu, Febri meringkuk di lantai, tepat di belakang kursi usai menonton. Febri pun keluar dari bioskop dengan pernyataan yang mengejutkan bahwa dirinya akan bertaubat. Dia nampak kapok menjadi seorang waria.

Viral Waria Tobat

"Alhamdulillah, hari ini mau insaf,” kata Febri dikutip dari video yang diunggah akun TikTok @gfadhilla_.

Bahkan, dia berjanji akan langsung mengubah penampilannya dengan memangkas rambutnya dan tak lagi mengenakan busana seperti seorang wanita. “Mau potong (rambut), nggak mau jadi banci lagi. Nggak mau aku jadi banci lagi besok,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
