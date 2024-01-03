Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Alasan Yenny Wahid Dukung Ganjar-Mahfud di Konser Lilin Putih, Komitmen Mereka Telah Teruji!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |23:08 WIB
Alasan Yenny Wahid Dukung Ganjar-Mahfud di Konser Lilin Putih, Komitmen Mereka Telah Teruji!
Yenny Wahid dapat penghargaan Tokoh Pembawa Damai Indonesia. (Foto: MPI/ Wiwie Heriyani)
A
A
A

DEWAN Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid mengungkapkan sejumlah alasan mengapa dirinya mendukung pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 3 tersebut.

Momen itu diungkapkan usai Yenny meraih penghargaan ‘Tokoh Pembawa Damai Indonesia’ di acara ‘Konser Lilin Putih’ yang digelar di Gedung Balai Sarbini, Jakarta, pada Rabu malam (3/1/2024).

“Kalau boleh saya ingin bercerita sedikit, mungkin banyak yang sudah tahu membaca di berita atau menonton di TV alasan saya mengapa saya mendukung paslon Ganjar-Mahfud,” ujar Yenny, dalam sambutannya.

“Saya banyak mengungkapkan alasan-alasan yang filosofis di sana, tapi ada juga alasan yang praktis,” imbuhnya.

Yenny menilai, Ganjar merupakan salah seorang sosok yang memiliki peran besar dalam membantu sejumlah program untuk menciptakan kedamaian yang dia jalankan.

Yenny Wahid

“Nah saya sangat terbantu oleh sosok yang bernama Ganjar Pranowo, yang ketika menjabat sebagai Gubernur Jateng banyak memberikan dukungan bagi program-program untuk menciptakan kedamaian terutama di akar rumput,” tuturnya.

“Program Desa Damai dan Program Sekolah Damai disupport oleh Pak Ganjar. Beliau sering hadir dalam acara-acara kami. Itulah kenapa saya mengerti betul komitmen beliau untuk menciptakan kedamaian, untuk mencegah konflik di tengah-tengah masyarakat Indonesia,” katanya.

Begitu juga dengan sosok Mahfud MD. Yenny menilai, bahwa Cawapres Nomor Urut 3 tersebut memiliki berbagai pengalaman khusus. Salah satunya dalam hal mendukung dan mendorong gerakan-gerakan untuk menciptakan perdamaian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/612/2968555/makna-wayang-wisanggeni-untuk-ganjar-dan-wayang-semar-mahfud-md-pu4X741PUe.jpg
Makna Wayang Wisanggeni untuk Ganjar dan Wayang Semar Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968069/jadi-outfit-dinner-bareng-hary-tanoesoedibjo-ganjar-pranowo-ternyata-koleksi-busana-changshan-nlIVdZoOXh.jpg
Jadi Outfit Dinner Bareng Hary Tanoesoedibjo, Ganjar Pranowo Ternyata Koleksi Busana Changshan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968039/potret-ganjar-pranowo-pakai-busana-changsan-di-makan-malam-imlek-C0LNSyTpe9.jpg
Potret Ganjar Pranowo Pakai Busana Changsan di Makan Malam Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967941/pesan-manis-siti-atikoh-untuk-ganjar-pranowo-di-hajatan-rakyat-cibinong-85rClPswZv.jpg
Pesan Manis Siti Atikoh untuk Ganjar Pranowo di Hajatan Rakyat Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967836/kesenian-khas-jawa-barat-buka-gelaran-hajatan-rakyat-ganjar-mahfud-di-cibinong-QyYmYTlHeU.jpg
Kesenian Khas Jawa Barat Buka Gelaran Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/612/2966522/salam-tiga-jari-jadi-simbol-ganjar-pranowo-dan-mahfud-md-ternyata-ini-maknanya-t2D9C9hsqw.jpeg
Salam Tiga Jari Jadi Simbol Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ternyata Ini Maknanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement