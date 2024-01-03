Yenny Wahid Raih Penghargaan Karena Program Desa Damai, Ucapkan Terima Kasih Pada Ganjar Pranowo

DEWAN Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid menjadi salah satu penerima penghargaan ‘Tokoh Pembawa Damai Indonesia’ di acara ‘Konser Lilin Putih’ yang digelar di Gedung Balai Sarbini, Jakarta, pada Rabu malam (3/1/2024).

Dalam kesempatan tersebut, dia lantas memberikan ungkapan terima kasihnya. Yenny juga turut menuturkan sosok yang memiliki peran andil di balik penghargaan yang dia raih malam itu, yakni Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo.

“Pertama saya mengucapkan terimakasih atas penghargaan. Saya diberi tahu panitia bahwa penghargaan ini saya terima karena program Desa Damai yang kami gagas bersama dengan PBB. Saya sangat terbantu dengan sosok yang bernama Ganjar Pranowo,” ujar Yenny, dalam sambutannya.

Yenny menyebut, bahwa selama menjalankan program Desa Damai, Ganjar yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah telah banyak memberi dukungan yang cukup besar.

“Saya sangat terbantu dengan sosok yang bernama Ganjar Pranowo. Ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah banyak memberikan dukungan bagi program-program untuk menciptakan kedamaian terutama di akar rumput,” tuturnya.

“Program desa damai dan program sekolah damai disupport oleh pak Ganjar. Beliau sering hadir dalam acara-acara kami,” imbuhnya.

Yenny menjelaskan, program Desa Damai adalah sebuah program yang bertujuan untuk membangun ketahanan dan kohesi sosial di tingkat desa, di mana pihaknya berfokus untuk menguatkan peran masyarakat desa, terutama perempuan dengan memakai berbagai pendekatan.

“Salah satunya pendekatan ekonomi, pendekatan tentang pelatihan pencegahan konflik dan toleransi dan juga tentang atau perubahan iklim,” katanya.

Sebagai informasi, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menggelar Perayaan Natal dan Tahun Baru bersama yang dikemas menjadi ‘Konser Lilin Putih’ dengan mengusung tema ‘Indonesia Damai, Indonesia Lebih Baik’.