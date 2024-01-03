Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Rekomendasi 100 Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Bulan Rajab

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |20:01 WIB
Rekomendasi 100 Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Bulan Rajab
Rekomendasi Nama Bayi. (Foto: Instagram)
A
A
A

BERIKUT rekomendasi 100 nama bayi perempuan yang lahir di Bulan Rajab. Bulan Rajab sendiri sangat istimewa dalam agama Islam.

Rajab merupakan salah satu bulan suci di antara Dzulqo'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Rajab terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Rajab sebagaimana Muharram termasuk bulan haram atau suci.

Nah, berikut beberapa nama bayi perempuan yang mungkin cocok bagi mereka yang lahir di Bulan Rajab, seperti dilansir dari berbagai sumber.

1. Aaima: pemimpin

2. Aaira: wanita bangsawan

3. Aamna: damai

4. Aatifa: kasih sayang

5. Afaf: kemurnian

6. Aiza: mulia, terhormat

7. Aleema: dipelajari

8. Alina: cantik

9. Alishbah: manis

10. Amira: putri

11. Anabia: berpaling kepada Allah.

12. Anabia: gerbang surga

13. Aqsha: cerdas

14. Areesha: singgasana hidup

15. Arfa: yang perkasa

16. Arshia: tahta

17. Ayat berarti tanda

18. Ayesha: hidup bahagia

19. Bushra: kabar gembira

20. Fabeha: beruntung

21. Fatima: suci

22. Humaira: kemerah-merahan

23. Inaya: bantuan, perhatian, perlindungan

24. Maheen: terhebat

25. Mahnoor: cahaya bulan

26. Maira: menguntungkan

27. Manahil: mata air segar

28. Maryam: bunda Nabi Isa

29. Mehwish: cantik

30. Minha: berkah dari Allah

31. Muntaha: status tinggi

32. Neha: cinta, kasih sayang

33. Nida: suara

34. Nisha: malam

35. Rabiah: awan

36. Rawdah: taman

37. Raafiah: tinggi, mulia, kaya

38. Rada yang artinya wanita muda yang cantik

39. Romeesa: keindahan surga

40. Raabia: keempat

41. Rabab: awan putih

42. Rabeel: pemberani

43. Rabia: keempat

44. Radiah: puas

45. Rafia: ketinggian

46. Ragni: dewi cantik

47. Raha: bebas

48. Rahat: istirahat

49. Rahila: yang bepergian

50. Rahma: rahmat, kasih sayang

Halaman:
1 2
      
