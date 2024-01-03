BERIKUT rekomendasi 100 nama bayi perempuan yang lahir di Bulan Rajab. Bulan Rajab sendiri sangat istimewa dalam agama Islam.
Rajab merupakan salah satu bulan suci di antara Dzulqo'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Rajab terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Rajab sebagaimana Muharram termasuk bulan haram atau suci.
Nah, berikut beberapa nama bayi perempuan yang mungkin cocok bagi mereka yang lahir di Bulan Rajab, seperti dilansir dari berbagai sumber.
1. Aaima: pemimpin
2. Aaira: wanita bangsawan
3. Aamna: damai
4. Aatifa: kasih sayang
5. Afaf: kemurnian
6. Aiza: mulia, terhormat
7. Aleema: dipelajari
8. Alina: cantik
9. Alishbah: manis
10. Amira: putri
11. Anabia: berpaling kepada Allah.
12. Anabia: gerbang surga
13. Aqsha: cerdas
14. Areesha: singgasana hidup
15. Arfa: yang perkasa
16. Arshia: tahta
17. Ayat berarti tanda
18. Ayesha: hidup bahagia
19. Bushra: kabar gembira
20. Fabeha: beruntung
21. Fatima: suci
22. Humaira: kemerah-merahan
23. Inaya: bantuan, perhatian, perlindungan
24. Maheen: terhebat
25. Mahnoor: cahaya bulan
26. Maira: menguntungkan
27. Manahil: mata air segar
28. Maryam: bunda Nabi Isa
29. Mehwish: cantik
30. Minha: berkah dari Allah
31. Muntaha: status tinggi
32. Neha: cinta, kasih sayang
33. Nida: suara
34. Nisha: malam
35. Rabiah: awan
36. Rawdah: taman
37. Raafiah: tinggi, mulia, kaya
38. Rada yang artinya wanita muda yang cantik
39. Romeesa: keindahan surga
40. Raabia: keempat
41. Rabab: awan putih
42. Rabeel: pemberani
43. Rabia: keempat
44. Radiah: puas
45. Rafia: ketinggian
46. Ragni: dewi cantik
47. Raha: bebas
48. Rahat: istirahat
49. Rahila: yang bepergian
50. Rahma: rahmat, kasih sayang