HOME WOMEN LIFE

Benarkah Laki-laki Brewokan Gemar Selingkuh? Ini Faktanya

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |22:30 WIB
Benarkah Laki-laki Brewokan Gemar Selingkuh? Ini Faktanya
Benarkah Laki-laki Brewokan Gemar Selingkuh, (Foto: Instagram @iranndha)
A
A
A

BENARKAH Laki-laki Brewokan Gemar Selingkuh? Ini Faktanya, bisa dibaca lewat artikel ini. Mengingat belakangan kasus perselingkuhan antara pasangan seleb TikTok Indonesia, yang kebetulan sang suami sebagai pelaku perselingkuhan adalah laki-laki brewokan sedang sangat ramai jadi buah bibir.

Tak dipungkiri memang, banyak perempuan yang menganggap jika pria brewok jauh lebih menarik. Tetapi ada juga yang menganggap pria brewok justru bikin turn-off, karena menggelikan dan terkesan tidak bisa merawat diri.

(Benarkah Laki-laki Brewokan Gemar Selingkuh? Ini Faktanya, Foto: Freepik) 

Namun, jika dilihat dari hasil studi dari Inggris menyebutkan sebanyak 27 persen dari laki-laki dengan rambut di wajahnya atau brewokan lebih mungkin untuk selingkuh dari pasangannya, daripada pria yang tidak memiliki rambut wajah. Mereka juga memiliki kemungkinan suka berkelahi dan mencuri, diilansir dari Metro, Rabu (3/1/2024)

(Benarkah Laki-laki Brewokan Gemar Selingkuh? Ini Faktanya, Foto: Instagram)

 

Walaupun faktanya laki-laki brewok atau memiliki rambut di wajah cendrung lebih suka berselingkuh. Menurut situs kencan online di Perancis, Gleeden melakukan penelitian terhadap 6000 orang wanita. Penelitian ini sendiri dilakukan oleh ilmuwan dari Universitas Queensland Australia, ilmuwan tersebut juga mencoba mencari hubungan antara brewok pria dengan daya tarik seksnya.

Halaman:
1 2
      
