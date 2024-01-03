Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Bapak-bapak Sujud Syukur Dapat 1 Kotak Kue Gratis, Netizen Auto Banjir Air Mata

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |19:30 WIB
Viral Bapak-bapak Sujud Syukur Dapat 1 Kotak Kue Gratis, Netizen Auto Banjir Air Mata
Viral seorang bapak sujud syukur dapat kue gratis, (Foto: TikTok @abifahira)
BANYAK jalan dan cara untuk membuat orang bahagia. Salah satunya dengan bersedekah. Selain memupuk pahala, bersedekah juga mengajarkan diri sendiri untuk selalu banyak-banyak bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa.

Setiap orang juga memiliki caranya tersendiri untuk bersedekah. Salah satunya seperti yang baru-baru ini viral di jagat maya. Ramai beredar di linimasa media sosial, aksi seseorang yang menyediakan kue boks gratis di pinggir jalan.

Seseorang yang menyediakan kue boks gratis tersebut tidak diketahui sosoknya. Pasalnya, dalam video yang beredar, tempat kue boks tersebut diletakkan begitu saja, tidak dijaga oleh siapa pun.

Penampakan beberapa susun kue boks gratis tersebut tampak direkam oleh akun TikTok @abifahira. Dalam video yang beredar, terlihat beberapa kue boks tersebut tampak dikemas secara rapi dan tertutup dalam sebuah kotak berwarna coklat dan plastik.

Beberapa kue boks tersebut kemudian tampak disusun rapi di atas meja kecil yang sengaja diletakkan begitu saja di pinggir jalan. Kue boks gratis tersebut lantas sukses mencuri perhatian sejumlah pengendara motor yang lalu lalang di depannya.

Beberapa di antaranya bahkan berhenti dan langsung mengambil satu kue boks tersebut setelah membaca keterangan ‘Jumat Berkah Kue Boks Gratis. Insya Allah enak’.

 

(Foto: Tangkapan layar TikTok @abifahira) 

Ada juga beberapa pengendara motor yang tampak antusias dan bahagia saat mengambil kue boks gratis tersebut. Salah satunya bahkan sampai bersujud untuk mengungkapkan rasa syukurnya.

Momen haru tersebut lantas terekam dalam video yang telah viral tersebut dan sukses membuat netizen terharu, sukses mendapat penayangan hingga sekira 1,4 juta kali dan puluhan ribu likes dari para warganet di TikTok. 

