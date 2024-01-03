Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Pekerjaan yang Cocok untuk Shio Kuda

Kiswondari , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |12:01 WIB
7 Pekerjaan yang Cocok untuk Shio Kuda
Shio Kuda. (Foto: Freepik)
BERIKUT tujuh pekerjaan yang cocok untuk Shio Kuda. Shio adalah ramalan astrologi yang berasal dari kebudayaan Tionghoa, yang mana terdapat 12 shio yang dilambangkan dengan 12 jenis hewan berbeda.

Kebudayaan Tionghoa meyakini bahwa shio juga bisa meramalkan karakter, sifat, jodoh dan juga peruntungan seseorang, termasuk masalah karier. Lantas, pekerjaan apa yang cocok dengan Shio Kuda? Berikut adalah tujuh pekerjaan yang cocok untuk Shio Kuda, dikutip dari laman Your Chinese Astrology.

Dari laman tersebut, Shio Kuda dinilai memiliki kapasitas penalaran yang sangat baik, berpikiran cepat, cerdas, berani, aktif, jujur, dan fasih. Meski mengalami kemunduran dalam karier, orang yang lahir di tahun Kuda dapat memantapkan landasan dan menorehkan prestasi luar biasa.

Shio Kuda yang berpikir untuk meniti karier memiliki semangat inovasi tetapi kurang sabar dan gigih. Mereka juga impulsif, keras kepala, dan sering bertindak ekstrem. Oleh karena itu, para Shio Kuda disarankan untuk melatih ketekunan dan kesabaran serta tidak menyerah di tengah jalan.

Dengan demikian, beberapa pekerjaan yang cocok untuk Shio Kuda di antaranya: jurnalis, penerjemah, salesman, pedagang sekuritas, negarawan, kritikus, atlet, petualang, arsitek, penghibur, penulis, ilmuwan, wirausaha, dan pekerjaan lainnya.

