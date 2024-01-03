Tahukah Kamu, Wanita yang Nikahi Brondong Ternyata Lebih Bahagia Loh

SEBUAH survei yang dilakukan peneliti Inggris dari London Metropolitan University menemukan fakta menarik. Ternyata wanita-wanita mapan jauh lebih bahagia jika menikahi atau punya pasangan pria yang usianya lebih muda.

Dikutip dari NY Post, survei yang dipublikasikan dalam jurnal "Sexual and Relationship Therapy" menyebutkan bahwa wanita-wanita tersebut jauh lebih bahagia dari segi psikologis dan seksual dibandingkan wanita-wanita yang menikahi pria sebaya.

Temuan itu justru membantah asumsi banyak orang bahwa menikahi pasangan pria yang lebih muda justru jadi sumber petaka. Banyak yang mengira punya suami atau pacar pria yang lebih muda justru hanya akan menyenangkan secara fisik namun hambar secara hubungan emosional.

"Studi ini menguji keabsahan prasangka bahwa wanita yang menjalin hubungan dengan laki-laki yang lebih muda kurang memuaskan atau tidak sukses dibandingkan mereka yang menjalin hubungan dengan usia yang sama,” kata Samantha Banbury, peneliti dari London Metropolitan University.

Dia melanjutkan, penelitian yang mereka lakukan cukup penting karena saat ini belum ada riset mengenai hubungan dengan usia yang berbeda terutama pada wanita yang berkencan dengan pria yang lebih muda.

Penelitian itu disebutkan NY Post melibatkan 24 wanita. sebanyak 17 responden adalah wanita yang sudah matang dari segi usia dan karir. Mereka juga merupakan kelompok wanita yang tengah menjalin hubungan rumah tangga atau berpacaran dengan pria yang usianya 7 hingga 10 tahun lebih muda.

Sisanya, 7 responden, merupakan wanita dari kelompok usia yang sama serta mapan dari segi ekonomi. Bedanya 7 wanita ini memiliki hubungan rumah tangga atau berpacaran dengan pria yang usianya sama dengan responden.

Dalam penelitian setiap wanita menjalani tes Emotional Intelligence (EI), Sexual Self-efficacy (SSE) atau Efikasi Diri dan Perilaku Seksual, serta Subjective Happiness (SH).