Viral Emak-Emak Piknik di Tol Cipali, Pas Ditegur Polisi Sewot: Makan Aja Gak Boleh!

BAGI masyarakat Indonesia, liburan tahun baru biasanya kerap menyisakan cerita yang berkesan. Namun bagi beberapa orang, momen ini juga kerap meninggalkan cerita unik tersendiri.

Seperti cerita unik yang datang dari salah satu rombongan wisatawan yang tengah melakukan perjalanan jauh di momen liburan akhir tahun. Pasalnya, alih-alih berhenti di rest area untuk mengisi perut, segerombol wisatawan yang terdiri dari beberapa emak-emak dan anak-anak itu tampak memilih makan di bahu jalan tol.

Momen tersebut tampak terekam dalam sebuah video yang diunggah di akun TikTok @mendoan dan viral karena banyak diunggah ulang di akun sosial media lainnya.

“Hanya ada di Indonesia, makan di bahu jalan tol,” ujar akun TikTok tersebut.

Aksi rombongan wisatawan itu tentu menjadi pusat perhatian, tidak terkecuali polisi lalu lintas yang melintas di lokasi. Polisi tersebut tampak memberhentikan mobilnya dan menghampiri mereka.

Polisi tersebut lantas menyuruh segerombol wisatawan itu untuk tidak makan di bahu jalan tol tersebut, mengingat lokasinya sangat berbahaya, baik bagi mereka maupun kendaraan lain yang melintas.

“Diangkat ya bu ya, makannya di rest area atau di tempat yang aman,” ujar Polisi kepada gerombolan wisatawan tersebut.

Mereka lantas langsung berkemas mengangkat beberapa buah boks berisi makanan yang sempat mereka keluarkan. Bahkan, ada juga sebuah panci berukuran besar yang turut mereka angkat.

Sambil membereskan sejumlah perabotan makan yang mereka bawa itu, salah satu wisatawan ‘emak-emak’justru tampak memberikan respon yang terkesan ‘ngeyel’.

“Makan aja nggak boleh,” ujar salah seorang ‘emak-emak’.

Mendengar celetukan ‘emak-emak’ tersebut, polisi tersebut lantas kembali memberikan penjelasan secara tegas tentang bahaya makan di bahu jalan tol, apalagi tol Cipali yang terkenal rawan kecelakaan.

“Bukannya makannya. Tapi tempatnya yang dilarang, ini sangat rawan ya tol Cipali,” timpal polisi tersebut.