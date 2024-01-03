Bebas Kotoran dan Minyak! Ini Kandungan Skincare untuk Menghilangkan Jerawat Membandel

BANYAK yang penasaran, apa saja kandungan skincare untuk menghilangkan jerawat yang ampuh dan paling banyak digunakan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, setidaknya ada lima kandungan skincare yang paling populer dan banyak digunakan untuk mengatasi pertumbuhan jerawat. Kandungan tersebut sekaligus melembapkan dan membersihkan kulit wajah dari kotoran yang menyumbat pori-pori. Sehingga wajah semakin glowing dan mencegah penuaan dini.

Selengkapnya, berikut lima kandungan skincare yang ampuh hilangkan jerawat.

Skincare untuk Menghilangkan Jerawat

BACA JUGA:

1. Glycerin

Glycerin diklaim dapat mencegah munculnya jerawat serta menghilangkan bekas jerawat (Embed SKU 2) pada wajah. Kandungan ini juga berfungsi untuk melembapkan sehingga tidak membuat kulit kering yang dapat menimbulkan masalah lainnya pada wajah.

Selain itu, gliserin bebas minyak yang berarti tidak menimbulkan sumbatan pada pori-pori. Faktanya, pori-pori yang tersumbat dapat menyebabkan jerawat. Maka dari itu, gliserin sangat cocok untuk digunakan seseorang yang memiliki kulit berminyak sehingga jerawat benar-benar teratasi tanpa adanya efek samping.

BACA JUGA:

2. Ceramide

Ceramide dapat membantu kulit tetap lembap sehingga jerawat tidak semakin memburuk dan iritasi. Ini menjadi salah satu kandungan nutrisi skincare yang sangat aman bagi kulit. Namun, Anda bisa mencoba untuk melakukan tes efek samping pada kandungan ini.

Caranya, oleskan skincare dengan kandungan ceramide pada area berjerawat dan tunggu selama 24 jam. Jika pada bagian lengan yang digunakan kandungan ini mengalami gatal, iritasi, kemerahan, sebaiknya segera bersihkan dan hindari pemakaian ceramide. Namun, jika tidak muncul tanda-tanda iritasi atau kemerahan, artinya kandungan ini aman untuk digunakan.