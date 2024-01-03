Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Bebas Kotoran dan Minyak! Ini Kandungan Skincare untuk Menghilangkan Jerawat Membandel

Andre Purwanto , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |18:44 WIB
Bebas Kotoran dan Minyak! Ini Kandungan Skincare untuk Menghilangkan Jerawat Membandel
Skincare untuk menghilangkan jerawat, (Foto: AladinMall)
A
A
A

BANYAK  yang penasaran, apa saja kandungan skincare untuk menghilangkan jerawat yang ampuh dan paling banyak digunakan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, setidaknya ada lima kandungan skincare yang paling populer dan banyak digunakan untuk mengatasi pertumbuhan jerawat. Kandungan tersebut sekaligus melembapkan dan membersihkan kulit wajah dari kotoran yang menyumbat pori-pori. Sehingga wajah semakin glowing dan mencegah penuaan dini.

Selengkapnya, berikut lima kandungan skincare yang ampuh hilangkan jerawat.

Skincare untuk Menghilangkan Jerawat

 BACA JUGA:

1. Glycerin

Glycerin diklaim dapat mencegah munculnya jerawat serta menghilangkan bekas jerawat (Embed SKU 2) pada wajah. Kandungan ini juga berfungsi untuk melembapkan sehingga tidak membuat kulit kering yang dapat menimbulkan masalah lainnya pada wajah.

Selain itu, gliserin bebas minyak yang berarti tidak menimbulkan sumbatan pada pori-pori. Faktanya, pori-pori yang tersumbat dapat menyebabkan jerawat. Maka dari itu, gliserin sangat cocok untuk digunakan seseorang yang memiliki kulit berminyak sehingga jerawat benar-benar teratasi tanpa adanya efek samping.

 BACA JUGA:

2. Ceramide

 

Ceramide dapat membantu kulit tetap lembap sehingga jerawat tidak semakin memburuk dan iritasi. Ini menjadi salah satu kandungan nutrisi skincare yang sangat aman bagi kulit. Namun, Anda bisa mencoba untuk melakukan tes efek samping pada kandungan ini.

Caranya, oleskan skincare dengan kandungan ceramide pada area berjerawat dan tunggu selama 24 jam. Jika pada bagian lengan yang digunakan kandungan ini mengalami gatal, iritasi, kemerahan, sebaiknya segera bersihkan dan hindari pemakaian ceramide. Namun, jika tidak muncul tanda-tanda iritasi atau kemerahan, artinya kandungan ini aman untuk digunakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/611/3170940/skincare-w1BX_large.jpg
4 Kandungan Skincare yang Bikin Kulit Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/611/3168398/cukur-k2fz_large.jpg
Skincare yang Cocok Dipakai Usai Bercukur, Pria Wajib Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/611/3162441/bumil-1DZL_large.jpg
Waspada! Ini Kandungan Skincare yang Tak Boleh Dipakai Ibu Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/611/3161692/skincare-SP03_large.jpg
BPOM Cabut 21 Izin Edar Skincare, Ada Produk Doktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/611/3161521/skincare-cbeM_large.jpg
Kenapa Vitamin C Tidak Boleh Digabung dengan Kandungan AHA/BHA?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/611/3159588/skincare-4oHt_large.jpg
Mitos vs Fakta? Skincare Mahal Lebih Efektif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement