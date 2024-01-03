Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Memilih Warna Lipstik Sesuai Kepribadian, Pemalu Biasanya Pilih Warna Apa?

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |14:15 WIB
Memilih Warna Lipstik Sesuai Kepribadian, Pemalu Biasanya Pilih Warna Apa?
Warna Lipstik. (Foto: Freepik)
A
A
A

BIBIR merupakan salah satu bagian tubuh dari para perempuan yang dianggap seksi. Bahkan, banyak penghargaan disematkan untuk perempuan yang dianggap memiliki bibir seksi.

Oleh karena itu, banyak perempuan menghias bibir mereka dengan lipstik. Ada banyak sekali warna lipstik yang dipasarkan oleh produk make up, mulai dari yang cerah hingga yang gelap semuanya ada.

Pemilihan warna lipstik pun bisa disesuaikan dengan kepribadian. Biasanya pemilik kepribadian pemalu tidak ingin tampil menonjol sehingga memilih warna lipstik yang nude atau soft.

Berbanding terbalik, seseorang yang memiliki kepercayaan diri tinggi akan memilih warna lipstik warna cerah dan mencolok. Untuk mengetahui lebih jelasnya, berikut ini rangkuman informasi terkait tips memilih warna lipstik yang sesuai dengan kepribadian.

Pemalu

Seseorang yang memiliki sikap pemalu biasanya tidak ingin tampil mencolok. Untuk itu, mereka cocok dengan lipstik warna-warna netral atau nude. Aimee Carr, penata rias dan pendiri Voodoo Makeup mengatakan, ada komponen kepraktisan dalam pilihan lipstik ini. Sebab, warna pokok yang netral dapat dipadukan dengan warna pakaian atau acara apa pun.

Percaya diri tinggi

Mengenakan lipstik merah langsung menandakan bahwa Anda ingin diperhatikan. Vargas mengatakan pilihan warna ini "sering kali menandakan kekuatan".

Elizabeth Kosich, pendiri Elizabeth Kosich Styling menggambarkan orang yang memilih lipstik merah sebagai orang yang percaya diri, bersemangat, dan garang. Jangan kaget saat menemukan seorang CEO memakai bibir merah tebal atau menyadari bahwa teman sosial Anda yang ekstrover telah menjadikan ini warna khasnya.

