HOME WOMEN BEAUTY

5 Tips Memilih Produk Skincare untuk Remaja

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |13:14 WIB
5 Tips Memilih Produk Skincare untuk Remaja
Ilustrasi Skincare untuk Remaja. (Foto: Freepik)
A
A
A

REMAJA memang menjadi kelompok usia yang ingin mengeksplor banyak hal. Banyaknya aktivitas yang diikuti baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan terkadang bisa memicu permasalahan kulit jika tak dirawat dengan benar.

Meski saat ini sudah banyak pilihan produk skincare di pasaran, akan tetapi para remaja tidak boleh asal menggunakan suatu produk. Sebab, di masa remaja dengan hormon yang sedang aktif dan produksi minyak juga sedang tinggi-tingginya.

Oleh karena itu, penggunaan skincare untuk remaja harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kandungan-kandungan yang ramah untuk remaja. Dikutip dari Get The Gloss, dermatologis asal Inggris, Dr Alexis Granite ungkap beberapa produk skincare yang disarankan untuk remaja.

Gentle face wash

Penggunaan skincare untuk kulit remaja memang masih cukup simple dan tak memerlukan banyak produk. Hal yang utama dalam rangkaian skincare remaja yakni membersihkan wajah. Dengan aktivitas yang banyak, kulit menjadi mudah terpapar kotoran sehingga perlu mencuci muka setelah beraktivitas khususnya di luar ruangan. Pilihlah sabun cuci muka yang lembut dan dengan pH yang normal, agar kulit tidak kering dan bersih.

Gel pelembab

Produksi minyak ketika di masa remaja memang cukup banyak. Oleh karenanya dibutuhkan pelembab yang bisa menghidrasi kulit tetapi tidak menambah produksi minyak berlebih. Pelembab dalam bentuk gel cocok untuk kulit berminyak dan ringan untuk di gunakan pada remaja.

Penggunaan sunscreen yang rutin

Penggunaan sunscreen saat ini bukanlah hal yang tabu lagi. Khususnya bagi para remaja yang memiliki banyak aktivitas di luar ruangan, penggunaan sunscreen sangat penting untuk menghindari dampak buruk paparan langsung sinar matahari. Pilihlah produk sunscreen dengan SPF 35 atau 50, selain itu jangan lupa untuk mengaplikasikannya kembali setiap 3 jam sekali.

