5 Tips Traveling Selama Musim Hujan, Bikin Liburan Tetap Asyik

SEJUMLAH wilayah di Indonesia pascapergantian tahun mulai sering diguyur hujan. Situasi ini mungkin membuat rencana bepergian Anda menjadi sedikit terkendala.

Tak sedikit wisatawan yang terpaksa menghentikan sementara kegiatan traveling mereka sambil menunggu cuaca bersahabat kembali.

Padahal sejatinya, Anda tetap bisa mengunjungi tempat wisata yang tepat dan aman sekalipun musim hujan melanda.

Nah, berikut Okezone rangkumkan lima tips agar liburan Anda tetap asyik selama musim hujan.

1. Berburu kuliner hangat

Musim hujan tentunya membuat udara menjadi dingin. Anda bisa menghangatkan tubuh dengan minuman hangat seperti teh atau kopi.

Selain itu, untuk menu makanan, Anda juga bisa memilih hidangan berkuah seperti soto, sup, bakso, yang dapat menjaga tubuh tetap hangat dan segar.

2. Cari pemandian air panas

Tujuan wisata tak hanya pantai atau gunung, kan? Saatnya Anda mengalihkan tujuan wisata dengan berelaksasi, berendam di kolam pemandian air panas.

Berendam di kolam air panas ditemani rintik hujan dan hawa dingin akan membuat suasana makin syahdu. Selain itu, tubuh pun menjadi hangat ditengah udara dingin yang menyerang.

3. Berwisata ke daerah bercuaca cerah

Ketika satu daerah sedang hujan belum tentu daerah lain juga hujan. Lihat ke langit dan cari arah mana yang terlihat terang, agar Anda tak terjebak hujan ketika mengunjunginya.