HOME WOMEN HEALTH

Pete dan Pare Baik untuk Diabetes? Begini Faktanya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |20:00 WIB
Pete dan Pare Baik untuk Diabetes? Begini Faktanya
Petai dan pare baik untuk penderita diabetes? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MEMBATASI beberapa jenis makanan pada penderita diabetes merupakan hal yang wajib dilakukan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka kemungkinan penyakit diabetes akan semakin memburuk dan memperparah kondisi penderitanya.

Menurut Kemenkes, Rabu (3/1/2024) makanan yang harus dihindari yaitu makanan yang mengandung banyak gula sederhana (cokelat, kue-kue manis, agar-agar, manisan, minuman ringan), mengandung banyak lemak (makanan olahan dan fast food), dan mengandung banyak natrium (ikan asin, telur asin, dan makanan kaleng).

Meskipun memang terlihat sulit untuk dilakukan, pada beberapa kondisi jenis makanan ini bisa diganti dengan makanan alternatif, yang memiliki fungsi sama namun kandungannya yang lebih rendah. Misalnya pada gula, alternatif yang dimaksudkan antara lain fruktosa, gula alkohol berupa sorbitol, manitol, dan xylitol, aspartame dan sakarin.

Sayur pare

Lebih lanjut, selain menghindari makanan tersebut Dokter sekaligus Konsultan, dr Zaidul Akbar mengatakan pete dan pare ternyata menjadi salah satu jenis makanan yang dapat memberikan manfaat baik penderita diabetes.

Meskipun memiliki rasa yang pahit dan kurang enak pada sebagian orang, tetapi dengan manfaatnya yang bagus untuk diabetes, hal ini bisa menjadi pertimbangan agar dapat mengonsumsi makanan itu dalam sehari-hari.

“Pete itu bagus, jangan di goreng, makan mentah. Kalau suka,” kata dr Zaidul Akbar, dikutip dalam akun YouTube Sobat Herbal, Rabu (3/1/2024).

Menurutnya, pada kebanyakan orang makanan tersebut memang seringkali dihindari, namun jika sudah mengetahui manfaatnya tidak ada salahnya jika makanan itu dicoba karena dianggap sebagai kebutuhan. Tidak sampai di situ, dr Zaidul juga memberikan cara mengonsumsi makanan itu agar lebih terasa manfaatnya yaitu dengan dipotong-potong lalu di kukus.

