Minder dengan Ukuran Paha yang Besar? Ini 4 Tips untuk Mengecilkannya

MEMILIKI bentuk tubuh yang ideal adalah impian setiap wanita. Salah satu bagian tubuh yang sangat sensitif dan membuat seorang wanita menjadi minder adalah ukuran paha.

Sebab, banyak wanita yang merasa memiliki paha yang besar sehingga menurunkan rasa percaya diri. Jika memiliki paha yang besar, maka wanita menjadi tidak percaya diri saat menggunakan beberapa outfit seperti, tight dress, legging pants, dan flare pants yang cenderung ketat di bagian paha.

Lemak pada paha umumnya terjadi karena kelebihan berat yang berkumpul di paha. Wanita cenderung memiliki lebih banyak lemak jika dibandingkan dengan laki-laki. Jika lemak tersebut terus didiamkan saja, Anda bisa mengalami Lipedema lho.

Lipedema adalah kondisi yang cukup sering terjadi pada wanita yang disebabkan oleh penumpukan lemak secara tidak normal di bagian kaki, paha, bokong dan betis. Melansir Women’s Health, Rabu (3/1/2024), berikut beberapa tips di bawah ini yang bisa bantu Anda mengecilkan paha jika dilakukan secara rutin.

1. Memilih cara diet yang tepat





Anda perlu memperhatikan asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Jika ingin mengecilkan paha, Anda bisa mulai dengan menaruh lebih banyak serat dan protein ke dalam menu makanan sehari-harinya.

Protein dapat membantu tubuh menjadi lebih kenyang dengan sedikit kalori, selain itu protein juga bagus untuk membangun otot tanpa lemak. Anda bisa mengonsumsi sayuran, kacang-kacangan, dan daging tanpa lemak.

2. Lakukan olahraga yang berfokus pada paha

Beberapa olahraga seperti squat, lunge , dan deadlift mampu melatih otot-otot kecil di bagian paha dalam secara efektif. Selain itu, beberapa olahraga tersebut dapat membantu mengencangkan otot kaki yang dapat mengencangkan bagian kaki dan paha Anda. Lakukanlah olahraga ini secara bertahap dan konsisten.

3. Pilih aktivitas yang meningkatkan detak jantung

Aktivitas yang mampu meningkatkan detak jantung dapat membantu tubuh untuk membakar lemak khususnya pada bagian pinggul dan paha. Olahraga seperti aerobik dan bersepeda bisa menjadi pilihan aktivitas yang meningkatkan detak jantung. Disarankan untuk melakukan aktivitas ini setidaknya 75 sampai dengan 150 menit per minggu.