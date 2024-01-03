Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Resep Sup Tomat Daging Iris, Menu Sehat untuk Hangatkan Tubuh di Musim Hujan

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |22:00 WIB
Resep Sup Tomat Daging Iris, Menu Sehat untuk Hangatkan Tubuh di Musim Hujan
Resep sup tomat daging iris. (Foto: YouTube: @Devina Hermawan)
INDONESIA kini telah memasuki musim penghujan. Saat musim hujan seperti ini, menjaga kesehatan tubuh sangatlah penting untuk dilakukan. Salah satu caranya yakni lewat makanan yang dikonsumsi.

Jika Anda bingung dengan menu sehat di musim penghujan, maka sup tomat daging iris bisa menjadi pilihannya. Selain menghangatkan tubuh, sup tomat daging iris ini pun memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Mengutip dari Times of India, Rabu (3/1/2024).

Sup tomat kaya antioksidan, meningkatkan kesehatan kulit, meningkatkan kesehatan tulang, membantu lawan kanker, meningkatkan kekebalan tubuh, hingga mengurangi risiko penyakit jantung. Tidak perlu khawatir terlalu repot untuk membuatnya.

Sup tomat daging iris ini sangat praktis, hanya membutuhkan waktu pembuatan selama 15 menit saja. Jika ingin mencoba membuatnya di rumah, cobalah mengikuti resep sup tomat daging iris Chef Devina Hermawan berikut ini:

Resep Sup Tomat Daging Iris

Bahan marinasi daging:

250 gr daging slice

1 sdm kecap asin

1 sdm kecap inggris

2 sdm pasta tomat

Sup Tomat

Bahan lainnya:

2 buah wortel

2 buah tomat merah

½ bawang bombai

3 batang seledri

Bawang goreng secukupnya

1 batang daun bawang

1 buah kentang

75 gr kacang merah

120 gr sosis sapi

4 sdm saus tomat

1 sdt kaldu sapi bubuk

1 ½ liter air

1 sdt garam

⅛ sdt merica

