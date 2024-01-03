Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Wisata Pantai Sebalang: Lokasi, Fasilitas dan Harga Tiket Masuk

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |17:02 WIB
Pantai Sebalang (Foto: Instagram/@dikiarissetiawan29)
Pantai Sebalang, Pantai Sebalang (Foto: Instagram/@dikiarissetiawan29)
BERBAGAI destinasi wisata bisa Anda sambangi di Lampung Selatan. Salah satu destinasi wisata favorit di sana yakni Pantai Sebalang.

Pantai Sebalang menjadi magnet bagi wisatawan tak hanya wisatawan lokal tapi juga yang berada di luar daerah. Mereka penasaran dengan pasirnya yang putih dan lautnya yang sangat indah.

Berikut Okezone rangkumkan informasi seputar lokasi, fasilitas dan harga tiket masuk ke Pantai Sebalang di Lampung Selatan.

Lokasi

Pantai Sebalang sendiri berlokasi di Jalan Patih Canggih, Dusun Sebalang, Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan.

Infografis Wisata Bawah Laut Indonesia

Dari pusat kota Lampung Selatan Kalianda, Pantai Sebalang jaraknya sekitar 40 Km. Lalu 36 km dari tempat wisata Slanik Waterpark, 26 Km dari Lampung Walk Bandar Lampung, dan 20 km dari Lampung City Mall Bandar Lampung.

Fasilitas wisata

Pantai Sebalang sudah memiliki banyak fasilitas yang bisa dinikmati oleh wisatawan. Mulai dari bean bag untuk bersantai, penginapan, toilet, hingga cafe. Selain itu ada juga mushola yang bersih.

