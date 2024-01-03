Potensi Pariwisata Luar Biasa, Sandiaga Targetkan Kepri Sumbang 3 Juta Wisman pada 2024

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno berharap Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mampu menyumbang 25 persen dari total target jumlah wisatawan mancanegara (wisman) pada 2024.

"Hari ini saya melihat antusiasme dari para pelaku dan pemangku kepentingan sektor parekraf di Batam, Kepri ini. Sebab tahun ini, target jumlah kunjungan wisman sudah kita lalui 1,5 juta. Outlook nya untuk target tahun 2024-2025 jumlah kunjungan naik mencapai 25 persen atau 3 juta kunjungan dari total target 14-16 juta jumlah kunjungan wisman," kata Sandi, mengutip laman Kemenparekraf.

Ia mengaku optimsitis angka tersebut bisa tercapai, karena pada 2019 jumlah kunjungan wisman ke Kepri hampir menembus angka 3 juta kunjungan.

Selain itu, lanjutnya, hal itu bisa dicapai oleh Kepri, mengingat grafik kunjungan wisman tahun 2023 mengalami peningkatan hingga mencapai 1,5 juta kunjungan dibanding tahun 2022 yang sebanyak 785 ribu kunjungan.

(Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)

Kendati sebelumnya pariwisata Kepri termasuk yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19. Apalagi sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) terbesar.

"Untuk mencapai target yang hampir menembus angka 3 juta kunjungan wisman pada tahun 2019, maka kami akan melakukan beberapa inovasi, adaptasi, dan kolaborasi,” katanya.

Dirinya mengimbau, para pemangku kepentingan sektor parekraf Kepri agar menggunakan momentum tahun baru ini untuk mencapai target yang dicanangkan pemerintah.

“Saya yakin karena Kepri juga termasuk daerah yang paling tangguh dan cepat dari sisi pemulihan pariwisata pascapandemi," ujar Sandiaga.