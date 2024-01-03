Rizal Ramli Berpulang, Sandiaga: Teman Diskusi yang Sangat Menginspirasi

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya ekonom senior yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli.

Rizal Ramli sebelumnya meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta pada Selasa 2 Januari 2023 malam akibat sakit kanker pankreas yang diidapnya.

"Telah perpulang ke rahmatullah Bang @rizalramli.official. Senior, kawan diskusi, dan juga sosok yang sangat menginspirasi dengan berbagai pemikirannya di bidang ekonomi," tulis Sandi, dikutip dari akun Instagram-nya, @sandiuno.

"Semoga husnul khotimah, diampuni segala kesalahan dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan serta kekuatan iman, lahir dan batin," timpalnya.

Sekadar informasi, Mantan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli tutup usia pada Selasa 2 Januari 2024 pukul 19.30 WIB, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat.

Menutup usianya di 69 tahun, ekonom senior asal Sumatera Barat itu sempat menjalani perawatan di RSCM akibat penyakit kanker pankreas stadium empat.