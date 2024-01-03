4 Kesalahan yang Umum Terjadi saat Melakukan Perjalanan Bisnis

SUDAH memasuki tahun baru, tentu banyak target bisnis baru bersama klien yang harus direalisasikan ke depannya. Salah satu kegiatan untuk merealisasikan target-target tersebut bisa dilakukan dengan cara perjalanan bisnis.

Nah, ketika seseorang ingin melakukan perjalanan bisnis, mereka biasanya mengalami banyak kendala. Hal ini tentunya menyebabkan perjalanan bisnis yang mereka lakukan menjadi tidak efektif.

Berikut empat kesalahan yang sering dialami seseorang saat melakukan perjalanan bisnis.

1. Kurangnya perencanaan

Kesalahan ini sering muncul ketika seseorang tidak merencanakan perjalanan bisnis dengan baik. Kurangnya perencanaan dapat mencakup tidak hanya aspek perjalanan itu sendiri, tetapi juga persiapan untuk pertemuan atau acara bisnis yang dijadwalkan.

Ini bisa menyebabkan keterlambatan, kehilangan kesempatan, dan meningkatkan tingkat stres.

Solusi:

• Rencanakan perjalanan dengan saksama, termasuk rute perjalanan, akomodasi, jadwal pertemuan dan agenda acara bersama klien dengan detail.

• Pastikan membawa semua dokumen dan perlengkapan bisnis yang diperlukan.

2. Ketidakmampuan mengelola waktu

Banyak orang melakukan kesalahan dengan tidak efisien mengelola waktu selama perjalanan bisnis. Keterlambatan penerbangan, ketidakpastian transportasi lokal, dan pertemuan yang mungkin berlangsung lebih lama dari yang diharapkan dapat menyebabkan ketidakmampuan mengelola waktu dengan baik.

Solusi:

• Gunakan aplikasi reminder atau kalender untuk menjadwalkan dengan baik

• Prioritaskan tugas dan pertemuan untuk memastikan waktu digunakan secara efisien.

3. Kurangnya fleksibilitas

Kesalahan lainnya adalah kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan rencana atau kendala yang muncul selama perjalanan. Kondisi cuaca buruk, perubahan jadwal, atau masalah lainnya dapat memengaruhi rencana awal.

Solusi:

• Miliki rencana cadangan untuk transportasi dan akomodasi

• Komunikasikan dengan pihak terkait jika ada perubahan signifikan dalam jadwal.

4. Ketidakmampuan berkomunikasi

Kesalahan ini terjadi ketika seseorang gagal berkomunikasi dengan efektif, baik dengan rekan bisnis maupun dengan pihak yang terlibat dalam perjalanan. Misalnya, ketidakjelasan mengenai waktu pertemuan atau kesulitan dalam berkomunikasi dengan mitra lokal.

Solusi:

• Pastikan informasi kontak mitra bisnis tersedia dan aktif

• Jika berada di luar negeri, pertimbangkan untuk memahami bahasa dan budaya lokal.