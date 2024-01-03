Kenapa Suku Polahi di Gorontalo Kawin Sedarah? Berikut Penjelasannya

MENGAPA Suku Polahi melakukan perkawinan sedarah? Hal ini ternyata sudah menjadi kebiasaan dari kelompok tersebut.

Adapun, tempat tinggal Suku Polahi ini tepatnya di Lereng Gunung Boliyohuto, Desa Tamaila Utara, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo.

Dikarenakan masuk wilayah Indonesia, tradisi yang melakukan perkawinan sedarah yang dilakukan Polahi ternyata dilarang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sayangnya, Polahi merupakan suku pedalaman sehingga aturan larangan perkawinan tersebut tidak berlaku.

Lantas mengapa Suku Polahi melakukan perkawinan sedarah? Hal itu dilakukan kelompok mereka mempertahankan keturunannya. Apalagi, Suku Polahi saat ini sudah sangat sedikit.

Dikarenakan beberapa kelompok mereka sudah membaur dengan beberapa desa yang terdekat.

Namun, bagi Suku Polahi perkawinan antara anak gadis dan ayahnya, ibu dan anak laki-lakinya, bahkan adik kakak adalah hal wajar. Tak hanya itu saja, anak-anak yang dilahirkan pun terlahir normal.

Sementara itu, masyarakat Polahi bertahan hidup dengan berburu dan bercocok tanam.

Mereka juga mempunyai kearifan yang sesuai dengan konservasi. Suku Polahi, misalnya, tidak memakan daging hewan tertentu, seperti burung rangkong dan maleo yang endemik dan dilindungi.