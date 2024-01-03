Viral Suasana Mencekam saat Pesawat Japan Airlines Terbakar, Penumpang Teriak Histeris!

Suasana kabin pesawat Japan Airlines saat terbakar usai menabrak pesawat penjagai pantai di Bandara Haneda, Tokyo, Jepang (Foto: X/@sankeinews)

VIDEO suasana mengerikan saat pesawat Japan Airlines yang terbakar pada Selasa kemarin beredar di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun X @sankeinews, pada Rabu (3/1/2024).

Video berdurasi 36 detik itu merupakan kolase dua video. Video pertama menampilkan kondisi penumpang di dalam pesawat Japan Airlines yang terbakar sedangkan video kedua memperlihatkan situasi pesawat nahas tersebut dari luar.

Dari video tersebut terdengar ratusan penumpang Japan Airlines berteriak histeris. Mereka sangat kaget karena melihat asap putih sudah masuk ke dalam kabin pesawat.

Kondisi semakin mencekam karena mereka bisa melihat langsung api yang membakar badan pesawat lewat jendela pesawat.

Uniknya di tengah rasa panik itu para penumpang masih bersikap patuh pada panduan kru kabin pesawat.

(Foto: X/@sankeinews)

Di video terlihat dua kabin kru pesawat meminta agar ratusan penumpang tidak meninggalkan kursi pesawat sebelum pintu darurat terbuka. Hebatnya, meski benar-benar histeris mereka tetap mematuhi perintah tersebut.

"Asap putih masuk ke dalam pesawat, banyak teriakan, pramugari berupaya memandu penumpang, sementara dari jendela terlihat pesawat sudah terbakar. Video ini diambil dari rekaman penumpang yang memperlihatkan kondisi dari dalam pesawat lebih jelas," tulis Sankei News.

Kondisi yang aneh itu justru menarik perhatian banyak pengguna X. Wajar jika penumpang histeris melihat asap putih masuk ke kabin pesawat dan api menjilat-jilat dari luar. Uniknya para penumpang justru masih tetap tertib mengikuti perintah.