Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

E-Gates Mulai Diuji Coba, Pelancong Tak Perlu Lagi Tunjukkan Paspor di Bandara Inggris

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |09:40 WIB
E-Gates Mulai Diuji Coba, Pelancong Tak Perlu Lagi Tunjukkan Paspor di Bandara Inggris
Ilustrasi (Foto: Pixabay)
A
A
A

INGGRIS sedang menguji coba sistem e-Gates atau teknologi face recognition yang memungkinkan wisatawan untuk masuk secara otomatis tanpa harus secara manual menunjukkan paspor mereka. Sebaliknya, wisatawan perlu terdaftar di database pusat sebagai langkah alternatif.

Pada praktiknya, sistem ini memungkinkan proses masuk yang lebih cepat dan efisien bagi para pelancong.

Namun, perlu diingat bahwa keamanan data pribadi dan privasi adalah hal yang penting dalam penggunaan teknologi semacam ini.

Sistem e-Gates yang memungkinkan pelancong untuk melintasi perbatasan Inggris tanpa menunjukkan paspor akan diuji coba pada awal tahun ini, demikian yang diungkapkan oleh Phil Douglas, Direktur Jenderal Pasukan Perbatasan Inggris.

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengembangkan sistem face recognition tanpa hambatan yang lebih canggih dibandingkan dengan yang ada saat ini

Dengan pengembangan tersebut, diharapkan sistem e-Gates yang sudah ada akan ditingkatkan sehingga para penumpang yang tiba di Inggris dapat menyimpan paspor mereka di sa

Infografis Paspor Terkuat di Dunia

Sistem e-Gates yang sudah ada saat ini memanfaatkan teknologi face recognition. Data wajah dari setiap pelancong diperiksa berdasarkan data yang terenkripsi dalam paspor mereka.

Dilansir dari Independent Co, Saat ini e-Gates di Inggris diberlakukan bagi pelancong berusia 10 tahun ke atas, terutama bagi warga negara Inggris, Uni Eropa (dan wilayah Schengen), Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Korea Selatan. Mereka dapat memanfaatkan e-Gates untuk memasuki Inggris dengan menggunakan teknologi face recognition.

Dalam perkembangan sistem terbaru, akan bergantung pada database pusat, perubahan mungkin terjadi dalam ruang lingkup penggunaan e-Gates, serta mungkin penambahan negara atau wilayah yang dapat mengakses layanan tersebut.

Teknologi e-Gates yang akan diterapkan di Inggris akan memerlukan registrasi pelancong di database terpusat. Pengenalan bertahap skema Otorisasi Perjalanan Elektronik di Inggris membutuhkan informasi bagi wisatawan yang memenuhi syarat untuk memanfaatkan layanan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/408/3140079/10_bandara_terbersih_di_dunia_tahun_2025_indonesia_termasuk-sm6i_large.jpg
10 Bandara Terbersih di Dunia Tahun 2025, Indonesia Termasuk?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/408/3099110/10_negara_yang_memiliki_jumlah_bandara_terbanyak-KvCk_large.jpg
10 Negara yang Memiliki Jumlah Bandara Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/549/3099071/5_masalah_yang_sering_terjadi_di_bandara_dan_cara_mengatasinya-BiTH_large.jpg
5 Masalah yang Sering Terjadi di Bandara dan Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/549/3097974/kesalahan_saat_pemeriksaan_bandara_ini_solusi_dan_cara_menghindarinya-oZLb_large.jpg
Kesalahan saat Pemeriksaan Bandara, Ini Solusi dan Cara Menghindarinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/30/549/3091168/bandara_korea_diselimuti_salju_setebal_20_cm_12_penerbangan_dibatalkan-VNH0_large.jpg
Korea Diselimuti Salju Setebal 20 Cm, 12 Penerbangan Dibatalkan dan Perjalanan Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/408/3080910/buaya_berukuran_besar_muncul_di_landasan_bandara_ini-nAf7_large.jpg
Buaya Berukuran Besar Muncul di Landasan Bandara Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement