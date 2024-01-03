10 Rekomendasi Kuliner Malam Jogja 2024, Rasanya Autentik Bikin Nagih

UNTUK menjelajahi kelezatan kulinernya, Yogyakarta tidak hanya menawarkan nikmatnya sarapan dan makan siang, namun juga menyuguhkan ragam kuliner malam yang tak bisa dilewatkan.

Kota Jogja tetap menjadi surga bagi para pecinta kuliner dengan variasi masakan yang akan menggoda selera Anda.

Dari kelezatan nasi gudeg manis, kepedasan gudeg mercon, hingga kenikmatan oseng-oseng mercon dan soto segar, semuanya dapat dinikmati di malam hari. Berikut sepuluh rekomendasi kuliner malam kota Jogja pada tahun 2024 ini!

1. Gudeg Bromo Bu Tekluk

Gudeg merupakan salah satu makanan khas Jogja paling populer. Makanan ini harus Anda coba jika berkunjung ke Jogja. Anda wajib kunjungi salah satu penjual gudeg Bernama Gudeg Bromo Bu Tekluk yang berlokasikan di Jalan. Affandi No. 2-A, Santren, Kabupaten Sleman, kota Yogyakarta. Buka dari pukul 23.00 hingga jam 05.00 WIB.

(Foto: dok. Galuh Ichi)

Gudeg buatan Bu Tekluk memiliki rasa dominan gurih dan memiliki rasa manisnya juga. Untuk seporsinya Anda mendapatkan gudeg nangka, telur pindang, sambal krecek, dan siraman kuah santan areh. Kemudian, lauk pelengkap tersedia daging ayam opor, baik ayam negeri maupun ayam kampung.

2. Angkringan Pak Jabrik

Banyak angkringan yang tersebar berbagai tempat di kota Jogja, namun Angkringan Pak Jabrik salah satu yang terkenal. Angkringan ini mudah dijangkau, yang berlokasikan di dekat Tugu Jogja dan tepat di depan kantor Harian Kedaulatan Rakyat (KR). Tepatnya berlokasikan di Jalan. P. Mangkubumi, Gowongan, Kota Yogyakarta.

Menu yang ditawarkan mencakup nasi kucing dengan beragam lauk seperti rica-rica, lombok ijo, kikil, suwir ayam, dan lainnya. Kemudian, terdapat pilihan seperti jeroan hingga sosis, dan minuman kopi joss arang yang merupakan ciri khas Jogja.

3. Soto Sampah

Salah satu soto yang populer di Jogja, Soto Sampah, yang terkenal dengan keunikannya. Meskipun namanya terdengar aneh, makanan ini tidak berhubungan dengan sampah melainkan karena kehadiran seledri yang disajikan dalam jumlah melimpah dan memberikan kesan seperti tumpukan sampah. Anda dapat kunjungi ke Jalan. Kranggan No. 2, Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta.

(Foto: dok. Pratomo Andiwp)

Harganya ekonomis, Anda dapat merogoh kocek sebanyak Rp8ribu untuk sepiring soto ini. Lalu keunikan lainnya adalah penyajian soto di atas piring, berbeda dengan penyajian umum soto lainnya yang dalam mangkuk. Soto segar ini hadir dengan berbagai pilihan daging, seperti ayam, sapi, koyor, maupun campuran.

4. Nasi Goreng Sapi Padmanaba

Kota Jogja juga menawarkan pilihan kuliner malam yang lezat, yaitu nasi goreng. Tempat nasi goreng ini merupakan favorit bagi kalangan anak muda dan mahasiswa, yaitu Nasi Goreng Sapi Padmanaba. Anda dapat kunjungi nasi goreng populer ini di Jalan Yos Sudarso, Kotabaru, Kota Yogyakarta.

Nasi goreng ini selalu menjadi primadona bagi Masyarakat lokal karena porsinya yang besar dan harganya yang terjangkau sesuai dengan kantong pelajar.

Daging sapi disajikan dalam bentuk dadu dengan tekstur yang pas. Setiap porsinya mencakup nasi goreng dengan daging sapi, telur ceplok, dan kerupuk emping.

(Foto: dok. Eko Budi Prasaja)

5. Mi Ayam Kamehame

Kali ini salah satu mi ayam terkenal di Yogyakarta dan menjadi pilihan favorit bagi kalangan gen Z adalah Mi Ayam Kamehame.

Namanya terinspirasi dari salah satu jurus karakter kartun Son Goku dari Dragon Ball, kenikmatan mi ayam ini terletak dari kuah kental pedas yang siap membakar lidah Anda. Hidangan ini berlokasikan di Jalan Urip Sumoharjo No.64, Klitren, Kota Yogyakarta.

Anda dapat memesan berbagai menu sesuai kepedasan yang disukai, mulai dari level 2 hingga mie ayam Z yang cabainya hingga 80 buah. Topping yang tersedia seperti ceker, telur, dan pangsit.