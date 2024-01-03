Resep Makan Siang Ayam Goreng ala Pecel Lele, Kuncinya Ada di Ungkepan

RESEP makan siang kali ini adalah ayam goreng ala pedagang kaki lima. Menu makanan ini nampaknya sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Jakarta.

Biasanya, ayam goreng ini dijual di Pedagang pecel ayam. Kunci dari masakan ini adalah ayam harus diungkep terlebih dahulu agar bumbu meresap sehingga menghasilkan cita rasa yang enak dan juga gurih di lidah pecinta kuliner.

Lantas bagaimana cara ungkep ayam goreng agar bumbu meresap sempurna? Menilik dari akun YouTube Tomafery Cooking, berikut cara mengungkep ayam yang enak dan juga lezat ala pedagang pecel lele.

Bahan-Bahan:

Ayam 700 gram

Kunyit 15 gr

Bawang Putih 15 gr

Bawang Merah 25 gr

Kemiri 15 gr

Minyak 20 gr

Daun salam 2 lembar

Daun jeruk tiga lembar

Sereh 2 batang

Air secukupnya

Penyedap rasa ayam

Garam 15 gram

Bahan-bahan Sambal

Tomat merah, 2 buah

Cabai rawit merah, 10 biji

Bawang merah, 4 siung

Kemiri, 1 butir yang pecah

1/2 Terasi

Garam

Bumbu penyedap rasa

Gula pasir