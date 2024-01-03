RESEP makan siang kali ini adalah ayam goreng ala pedagang kaki lima. Menu makanan ini nampaknya sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Jakarta.
Biasanya, ayam goreng ini dijual di Pedagang pecel ayam. Kunci dari masakan ini adalah ayam harus diungkep terlebih dahulu agar bumbu meresap sehingga menghasilkan cita rasa yang enak dan juga gurih di lidah pecinta kuliner.
Lantas bagaimana cara ungkep ayam goreng agar bumbu meresap sempurna? Menilik dari akun YouTube Tomafery Cooking, berikut cara mengungkep ayam yang enak dan juga lezat ala pedagang pecel lele.
Bahan-Bahan:
Ayam 700 gram
Kunyit 15 gr
Bawang Putih 15 gr
Bawang Merah 25 gr
Kemiri 15 gr
Minyak 20 gr
Daun salam 2 lembar
Daun jeruk tiga lembar
Sereh 2 batang
Air secukupnya
Penyedap rasa ayam
Garam 15 gram
Bahan-bahan Sambal
Tomat merah, 2 buah
Cabai rawit merah, 10 biji
Bawang merah, 4 siung
Kemiri, 1 butir yang pecah
1/2 Terasi
Garam
Bumbu penyedap rasa
Gula pasir