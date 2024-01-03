Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Steamboat Kuah Tom Yum, Segar dan Menghangatkan Tubuh Kala Hujan Deras

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |14:30 WIB
Resep Steamboat Kuah Tom Yum, Segar dan Menghangatkan Tubuh Kala Hujan Deras
Resep steamboat kuah tomyum, (Foto: Twitter @yearendsale)
SEJAK semalam hingga siang hari ini, Rabu (3/1/2024) hujan telah mengguyur sebagian besar wilayah di Indonesia. Cuaca dingin yang hadir ketika hujan deras mengguyur, biasanya menimbulkan rasa lapar.

Ketika musim hujan rasa ingin menyantap hidangan yang berkuah, dengan rasa gurih dan juga segar untuk menghangatkan badan semakin meningkat. Nah, salah satu hidangan menarik untuk disantap di suhu dingin seperti ini, salah satunya adalah Steamboat Kuah Tom Yum.

Bahan-bahannya pun sangat mudah ditemui di pasar atau minimarket terdekat dari rumah, serta cara membuatnya yang relatif mudah. Berikut resepnya, sebagaimana dikutip dari akun X @yearendsale_, Rabu (3/1/2024)

Bahan dasar:

1 ikat pakcoy

1 bungkus jamur enoki

Udang, jumlahnya sesuai selera

2 batang serai

4 daun jeruk

Frozen seafood mix secukupnya

1 buah jeruk nipis (opsional)

1 bungkus bumbu tom yum instan

750 ml air

Halaman:
1 2
      
