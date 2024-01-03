Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Viral Bakwan Goreng Berubah Nama Jadi Veggie Pancake, Netizen Langsung Terbelah

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |05:34 WIB
Viral Bakwan Goreng Berubah Nama Jadi Veggie Pancake, Netizen Langsung Terbelah
Viral Bakwan Diberi Nama Bahasa Inggris. (Foto: X)
A
A
A

BAKWAN goreng memang tengah menjadi perdebatan di media sosial X, lantaran berubah nama menjadi veggie pancake. Hal tersebut langsung membuat netizen terbelah

Momen tersebut terekam dalam unggahan X @tanyakanrl. Dalam akun tersebut terlihat seorang perempuan sedang mukbang bakwan dan stik kentang dengan tambahan cocolan berupa sambal.

Viral Bakwan

Perempuan tersebut terlihat sangat lahap menyantap bakwan yang ada di hadapannya. Ia mencocol bakwan ke dalam sambal terlebih dahulu kemudian menyantapnya dengan lahap ke dalam mulut. Suara renyah dari sayuran yang ada di dalam bakwan terdengar jelas ketika bakwan digigit dan dikunyah.

Melalui video mukbang tersebut, perempuan ini menyampaikan jika bakwan yang disantapnya hasil dirinya membeli di orang lain. Namun, ia menilai jika bakwan ini sangat mudah untuk dibuat sendiri.

"I bought these veggie pancakes...But i think they're actually pretty easy to make. There's shredded potato, onion, carrots, green onion radish and a flour egg butter to hold them together (Saya membeli pancake vegetarian ini...Tapi menurut saya sebenarnya cukup mudah dibuat. Ada irisan kentang, bawang bombay, wortel, lobak daun bawang, dan adonan telur tepung untuk menyatukannya)," tulis perempuan yang videonya diunggah melalui akun X @tanyakanrl.

Perempuan tersebut menyebut bakwan sebagai veggie pancakes lantaran dirinya melihat di dalamnya banyak sekali sayur-mayur dan dimasak menggunakan adonan tepung seperti pancake.

Halaman:
1 2
      
