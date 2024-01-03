Gandeng Looney Tunes, Sasa Sambal Ciptakan Keceriaan di Bundaran HI

JAKARTA - Hadir sejak 1968, Sasa tentunya telah menjelma sebagai salah satu bagian penting dalam perjalanan dan pengalaman kuliner masyarakat Tanah Air. Tak mengherankan apabila Sasa sebagai brand yang selalu memberikan kebaikan bagi masyarakat Indonesia senantiasa menghadirkan terobosan brilian.

Tepat di akhir tahun ini, Sasa kembali menghadirkan terobosan menawan dengan mengumumkan kolaborasi Sasa Sambal bersama Looney Tunes. Tentunya ini menjadi inovasi yang luar biasa istimewa, mengingat dua nama legendaris yang selalu membawa kebaikan dan keceriaan.

Looney Tunes merupakan kartun yang tak bisa lepas dari bagian masa kecil kita dan menjadi memori yang menyenangkan tak peduli berapa pun usia kita. Moment masa kecil menjadi sumber semangat serta keceriaan di mana pun kita berada, karena selalu ada sisi anak-anak dalam diri kita semua yang merupakan sumber kreativitas, imajinasi dan kebahagian.

Berangkat dari hal inilah Sasa Sambal ingin membawa moment masa kecil tersebut lewat hadirnya kolaborasi dengan Looney Tunes. Bersamaan dengan itu, Sasa Sambal sebagai produk Indonesia pun melihat momen pergantian tahun ini sebagai moment yang sangat tepat untuk berbagi keceriaan.

“Lewat moment pergantian tahun ini, Sasa Sambal ikut berpartisipasi menghadirkan keceriaan lewat serangkaian acara yang digelar di Bundaran HI. Agenda ini merupakan wujud support dan dukungan Sasa Sambal dalam mempersembahkan keceriaan akhir tahun yang berkesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terlebih bagi yang menghabiskan malam pergantian tahun di Jakarta,” ucap Gloria Mariawaty, Consumer Acquisition and Retention Manager PT Sasa Inti.

Sasa Sambal hadirkan keceriaan saat malam tahun baru di Bundaran HI. (Foto: dok Sasa)



