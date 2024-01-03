Karina Aespa Jadi Wajah Terbaru Converse, Makin Sukses Jadi The It Girl

LEADER Aespa, Karina semakin membuktikan dirinya sebagai ‘the it’ girl di industri hiburan Korea. Setelah baru saja didapuk menjadi duta merek YSL Beauty dan brand bir ternama di Korea Selatan, Karina kembali menjadi muse brand terkenal lainnya.

Mengutip Soompi, Rabu (3/1/2024) tepat hari ini, Converse Korea mengumumkan bahwa mereka memilih Karina, leader, rapper dan main dancer Aespa tersebut sebagai duta merek terbaru.

(Foto: Converse Korea)

Karina akan memulai aktivitasnya sebagai wajah terbaru Converse pada musim semi ini, dimulai dengan kampanye koleksi “Create Next, Nothing’s Wrong,” yang diluncurkan pada 3 Januari.

(Foto: Converse Korea)