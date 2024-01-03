Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Karina Aespa Jadi Wajah Terbaru Converse, Makin Sukses Jadi The It Girl

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |18:30 WIB
Karina Aespa Jadi Wajah Terbaru Converse, Makin Sukses Jadi <i>The</i> <i>It</i> <i>Girl</i>
Karina Aespa, (Foto: Converse Korea)
A
A
A

LEADER Aespa, Karina semakin membuktikan dirinya sebagai ‘the it’ girl di industri hiburan Korea. Setelah baru saja didapuk menjadi duta merek YSL Beauty dan brand bir ternama di Korea Selatan, Karina kembali menjadi muse brand terkenal lainnya.

Mengutip Soompi, Rabu (3/1/2024) tepat hari ini, Converse Korea mengumumkan bahwa mereka memilih Karina, leader, rapper dan main dancer Aespa tersebut sebagai duta merek terbaru.

(Foto: Converse Korea) 

Karina akan memulai aktivitasnya sebagai wajah terbaru Converse pada musim semi ini, dimulai dengan kampanye koleksi “Create Next, Nothing’s Wrong,” yang diluncurkan pada 3 Januari.

 

(Foto: Converse Korea)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/194/3059064/karina_aespa-n2uk_large.jpg
Prada Tunjuk Karina Aespa Jadi Wajah Baru Brand Ambassador 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976629/intip-kecocokan-asmara-karina-aespa-dan-lee-jae-wook-menurut-zodiak-ZepQQ490Sw.jpg
Intip Kecocokan Asmara Karina Aespa dan Lee Jae Wook Menurut Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/611/2976048/5-potret-cantik-karina-aespa-the-it-girl-yang-sukses-taklukkan-hati-lee-jae-wook-Sp5ZZfaEjr.jpg
5 Potret Cantik Karina Aespa, The It Girl yang Sukses Taklukkan Hati Lee Jae Wook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/612/2976013/flashback-momen-romantis-karina-aespa-dan-lee-jae-wook-di-milan-fashion-week-2024-cku4dRHgns.jpg
Flashback Momen Romantis Karina Aespa dan Lee Jae Wook di Milan Fashion Week 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/611/2955568/pesona-cantiknya-karina-aespa-bikin-gempar-fashion-show-prada-di-milan-MnLNWGgFoB.jpg
Pesona Cantiknya Karina Aespa, Bikin Gempar Fashion Show Prada di Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/612/2929376/pesona-visual-sempurna-karina-aespa-jadi-model-iklan-bir-ramai-tuai-pujian-netizen-HzZfu332yn.jpg
Pesona Visual Sempurna Karina Aespa Jadi Model Iklan Bir, Ramai Tuai Pujian Netizen
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement