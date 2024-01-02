Tubuh Makin Fit! Begini Cara Memenuhi Kebutuhan Vitamin Sehari-hari

BANYAK cara memenuhi kebutuhan vitamin untuk kesehatan tubuh. Salah satunya dengan cara mengonsumsi suplemen.

Vitamin merupakan asupan yang sangat penting bagi tubuh. Selain menjaga tubuh tetap sehat, vitamin juga berfungsi menjaga imunitas.

Untuk mendapatkan asupan vitamin yang cukup juga bisa dilakukan dengan berbagai cara lain. Bagaimana caranya, yuk simak penjelasan berikut ini.

Cara Memenuhi Kebutuhan Vitamin

1. Menerapkan Pola Makan Sehat

Cara terbaik mendapatkan berbagai jenis asupan vitamin dalam jumlah yang tepat yaitu dengan menerapkan pola makan sehat. Hal ini mencakup buah dan sayur, biji-bijian, kacang polong, protein lemak rendah dan juga produk susu.