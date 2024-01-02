Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tubuh Makin Fit! Begini Cara Memenuhi Kebutuhan Vitamin Sehari-hari

Andre Purwanto , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |20:02 WIB
Tubuh Makin Fit! Begini Cara Memenuhi Kebutuhan Vitamin Sehari-hari
Promo AladinMall.
A
A
A

BANYAK cara memenuhi kebutuhan vitamin untuk kesehatan tubuh. Salah satunya dengan cara mengonsumsi suplemen. 

Vitamin merupakan asupan yang sangat penting bagi tubuh. Selain menjaga tubuh tetap sehat, vitamin juga berfungsi menjaga imunitas. 

Untuk mendapatkan asupan vitamin yang cukup juga bisa dilakukan dengan berbagai cara lain. Bagaimana caranya, yuk simak penjelasan berikut ini.

Cara Memenuhi Kebutuhan Vitamin

1. Menerapkan Pola Makan Sehat

Cara terbaik mendapatkan berbagai jenis asupan vitamin dalam jumlah yang tepat yaitu dengan menerapkan pola makan sehat. Hal ini mencakup buah dan sayur, biji-bijian, kacang polong, protein lemak rendah dan juga produk susu. 

Halaman:
1 2 3
      
