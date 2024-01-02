Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cek Sebelum Membeli, Begini Cara Menentukan Ukuran Sandal Sesuai Bentuk Kaki

Andre Purwanto , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |19:31 WIB
Cek Sebelum Membeli, Begini Cara Menentukan Ukuran Sandal Sesuai Bentuk Kaki
Promo AladinMall.
A
A
A

UKURAN sandal yang pas memberikan kenyamanan saat dipakai. Sebaliknya, terlalu besar atau terlalu kecil bisa dipastikan sandal tidak enak dipakai.

Agar ukuran sandal yang dibeli pas dan nyaman dikenakan. Ketahui terlebih dahulu ukuran serta bentuk kaki. Terutama bila Anda hendak membeli sandal secara online, detail ukuran dan bentuk kaki dapat menghindari kesalahan membeli. 

Nah, untuk mengetahui ukuran kaki secara presisi bisa dilakukan dengan cara berikut ini: 

Ukuran Sandal yang Nyaman di Kaki

1. Ukur Kaki di Waktu Sore

Ukuran kaki bisa berubah dalam sehari. Biasanya, kaki bisa mencapai ukuran maksimalnya pada sore hari. Karena itu, sangat disarankan untuk kamu mengukur ukuran kakimu pada sore hari. Dengan begitu, tidak ada kata kekecilan saat memilih sandal.

2. Gambar Jejak Kaki di Kertas

Kamu bisa menggunakan kertas A4 atau yang lain untuk menggambar bentuk kaki. Pastikan ukuran kertas yang kamu gunakan lebih besar dari kaki. Setelah itu, tempatkan kaki kamu di atas kertas dan jiplak bentuk jejak kakinya menggunakan pensil. Gambar kaki dalam posisi jongkok. Jika sudah, kamu bisa lanjut ke proses pengukuran.

3. Gunakan Penggaris

Cara lain untuk mengetahui ukuran kaki agar pas dengan sandal yang dibeli adalah menggunakan penggaris sebagai alat ukur. Jika tidak ada, kamu boleh menggunakan meteran. 

Tariklah garis lurus pada seluruh bagian kaki kamu, baik dari sisi lebar hingga panjangnya. Mulailah dari sisi ujung ibu jari hingga ke tumit, serta sisi-sisi lebar kaki. Jika kamu sudah mendapatkan hasil pengukurannya, silahkan kurangi sekitar 3/16 inch. Ini berfungsi agar terdapat jarak antara sandal dengan kaki.

4. Ukur Berdasarkan Ukuran Internasional

Pencantuman ukuran yang kurang familiar dari brand luar negeri terkadang membuat kita kesulitan. Sebagai contoh ukuran ala UK (Inggris) yang kurang dipahami masyarakat Indonesia.

Tetapi tidak perlu khawatir, kamu hanya tinggal mengecek standar internasional dari brand tersebut dan sesuaikan dengan ukuran kamu. Misalnya. ukuran kaki kamu adalah 24 cm, maka size internasionalnya adalah 37. Jadi kamu bisa menyamakan ukuran ini setara dengan size US dan Canada di angka UK 7

