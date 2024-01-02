ADA 100 nama bayi laki-laki yang lahir di Bulan Rajab. Bulan Rajab sendiri, merupakan bulan yang dimuliakan dan istimewa.
Bulan Rajab pun memiliki beberapa keutamaan dan kemuliaan. Oleh karena itu, umat Muslim disarankan memperbanyak amalan di momen ini.
Nah, bagi Anda yang kebetulan memiliki momongan di bulan ini, ada beberapa inspirasi nama yang bisa digunakan. Berikut 100 nama bayi laki-laki di Bulan Rajab, seperti dilansir dari berbagai sumber.
1. Abbas : Berani, dan Singa
2. Abdul : Pelayan Tuhan
3. Adil : Bijak
4. Adib : Pemuda yang beradab
5. Adnan : Pendatang
6. Ahmad : Layak
7. Ajmal : Rupawan
8. Akeem : Pengetahuan
9. Alfaz : Kata-kata
10. Amal : Mempunyai Harapan
11. Amir : Pangeran
12. Anwar : Terang
13. Arif : Ilmu
14. Askari : Prajurit
15. Azil : Pelindung
16. Azzam : Tegas
17. Bassam : Senyuman
18. Burhan : Bukti
19. Cairo : Pemenang
20. Daneer : Penuh Dengan Cahaya
21. Ehsan : Mudah Bersosialisasi
22. Emir : Komandan
23. Fahim : Terpelajar
24. Faisal : Jaksa
25. Farhan : Periang
26. Fayez : Pemenang
27. Ghufran : Pengampunan
28. Hakim : Bijak
29. Halil : Sahabat
30. Hamza : Kuat
31. Haris : Penanam
32. Hassan : Tampan
33. Huzaifa : Domba
34. Ibrahim : Bapak dari segalanya
35. Ikram : Kehormatan
36. Jabari : Berani
37. Jabbar: Tak Terkalahkan
38. Jabir : Kenyamanan
39. Jahid : Pekerja keras
40. Jalil : Hebat
41. Jamal : Tampan
42. Kader : Kekuatan
43. Kadin : Kawan
44. Kahlil : Sahabat
45. Karim : Menarik
46. Latif : Kebaikan
47. Maaz : Berani
48. Mahd : Bimbingan
49. Mahdi : Bimbingan
50. Mahid : Kenyamanan