HOME WOMEN LIFE

Rekomendasi 100 Nama Bayi Laki-Laki Lahir di Bulan Rajab

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |21:01 WIB
Rekomendasi 100 Nama Bayi Laki-Laki Lahir di Bulan Rajab
Nama Bayi Laki-laki di Bulan Rajab. (Foto: Freepik)
ADA 100 nama bayi laki-laki yang lahir di Bulan Rajab. Bulan Rajab sendiri, merupakan bulan yang dimuliakan dan istimewa. 

Bulan Rajab pun memiliki beberapa keutamaan dan kemuliaan. Oleh karena itu, umat Muslim disarankan memperbanyak amalan di momen ini.

Nah, bagi Anda yang kebetulan memiliki momongan di bulan ini, ada beberapa inspirasi nama yang bisa digunakan. Berikut 100 nama bayi laki-laki di Bulan Rajab, seperti dilansir dari berbagai sumber.

1. Abbas : Berani, dan Singa

2. Abdul : Pelayan Tuhan

3. Adil : Bijak

4. Adib : Pemuda yang beradab

5. Adnan : Pendatang

6. Ahmad : Layak

7. Ajmal : Rupawan

8. Akeem : Pengetahuan

9. Alfaz : Kata-kata

10. Amal : Mempunyai Harapan

11. Amir : Pangeran

12. Anwar : Terang

13. Arif : Ilmu

14. Askari : Prajurit

15. Azil : Pelindung

16. Azzam : Tegas

17. Bassam : Senyuman

18. Burhan : Bukti

19. Cairo : Pemenang

20. Daneer : Penuh Dengan Cahaya

21. Ehsan : Mudah Bersosialisasi

22. Emir : Komandan

23. Fahim : Terpelajar

24. Faisal : Jaksa

25. Farhan : Periang

26. Fayez : Pemenang

27. Ghufran : Pengampunan

28. Hakim : Bijak

29. Halil : Sahabat

30. Hamza : Kuat

31. Haris : Penanam

32. Hassan : Tampan

33. Huzaifa : Domba

34. Ibrahim : Bapak dari segalanya

35. Ikram : Kehormatan

36. Jabari : Berani

37. Jabbar: Tak Terkalahkan

38. Jabir : Kenyamanan

39. Jahid : Pekerja keras

40. Jalil : Hebat

41. Jamal : Tampan

42. Kader : Kekuatan

43. Kadin : Kawan

44. Kahlil : Sahabat

45. Karim : Menarik

46. Latif : Kebaikan

47. Maaz : Berani

48. Mahd : Bimbingan

49. Mahdi : Bimbingan

50. Mahid : Kenyamanan

Halaman:
1 2
      
