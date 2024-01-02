Via Vallen dan Suami Habiskan Akhir Tahun di Cappadocia, Sekalian Bulan Madu!

MENGHABISKAN akhir tahun ini, Via Vallen dan suami Chevra Yolandi memilih untuk berlibur bersama sang suami ke Turki. Liburan kali ini juga dijadikan sebagai momentum untuk bulan madu.

Keduanya pun tak melewatkan untuk membagikan momen romantis selama di sana. Dia mengunjungi banyak destinasi wisata menarik, salah satunya Cappadocia.

Melalui postingannya di Instagram, Via Vallen dan suami menjalani pemotretan menggunakan mobil mewah dengan latar balon udara. Hamparan gunung batu, langit biru dan balon udara membuat pemandangan foto itu terasa indah. Belum lagi keduanya saling memadu kasih di foto.

"What a beautiful December," tulis Via Vallen dalam keterangan fotonya. Berikut rangkumannya drai Instagram @viavallen.

Pamer kemesraan

Potret Via dan Chevra saat menikmati keindahan alam di Cappadocia dengan langit biru yang dihiasi balon udara. Keduanya terlihat berfoto mesra saling berpelukan. Chevra juga nampak mencium mesra sang istri.

Cappadocia sendiri salah satu destinasi yang populer lewat serial Layangan Putus. Momen keduanya berkunjung ke Cappadocia pun bikin netizen iri.

"It's my dream," kata cessa***

"It's my dream mba Via, not her," sambung @alifia***

"Bahagia selalu mbak," komen @niniz***

Pose di mobil

Dalam momen liburan itu, keduanya juga tak melewatkan untuk menjalani pemotretan. Via dan Chevra pose duduk di mobil memakai jaket tebal berwarna krem. Via pose melipat tangan sambil menopang dagunya, sementara Chevra pose nyetir. Foto ini terlihat sangat estetik dengan pemandangan balon udara yang menghiasi langit Cappadocia.