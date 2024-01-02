5 Kiat Hilangkan Post Holiday Blues Usai Liburan Tahun Baru

TAHUN 2023 kini telah berganti menjadi 2024, dan per hari ini aktivitas keseharian seperti sekolah, kuliah dan bekerja sudah kembali dimulai.

Tandanya libur akhir tahun pun telah selesai dan mau tidak mau kita harus kembali semangat menjalani aktivitas sehari-hari di tahun yang baru ini. Namun, hal tersebut rasanya akan sulit untuk beberapa orang, karena mengalami post holiday blues.

Mengutip VeryWell, Senin (2/1/2023), post holiday blues biasanya mengacu pada tekanan mental, kecemasan, dan kesedihan yang muncul setelah liburan. Perasaan ini merupakan sesuatu yang umum setelah menjalani liburan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang.

Namun, tidak perlu terlalu khawatir. Sebab, perasaan tersebut akan berangsur menghilang setelah beberapa saat. Tantangan terbesar dari post holiday blues ini sendiri sebenarnya ada di pada perasaan sendiri dan takut kehilangan.

Untuk itu, berikut ini berikut ini ada 5 tips menghilangkan post holiday blues setelah liburan tahun baru, sebagaimana dilansir dari Psychology Today.

1. Keluar rumah: Keluar rumah merupakan salah satu cara untuk menghilangkan rasa kesepian dan kesedihan akibat post holiday blues. Dengan keluar rumah, Anda bisa melihat keramaian dan berinteraksi dengan banyak orang. Cara ini mampu meningkatkan energi loh! Dengan begitu perasaan sedih dan kesepian pun akan menghilang.

2. Mengobrol dengan orang lain : Tak sempat untuk keluar rumah? Cobalah untuk menelpon keluarga atau teman-teman terdekat. Namun jangan mengeluh tentang suasana hati ketika bertelepon, coba tanyakan kepada mereka tentang bagian terbaik dari liburan yang dijalani atau momen paling menyenangkan yang mereka alami.