HOME WOMEN LIFE

5 Tips Kembalikan Semangat Kerja Pasca Libur Panjang Akhir Tahun

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |22:30 WIB
5 Tips Kembalikan Semangat Kerja Pasca Libur Panjang Akhir Tahun
Tips mengembalikan semangat bekerja usai liburan, (Foto: Tirachardz/Freepik)
A
A
A

PER hari ini, masa libur panjang Natal dan akhir tahun telah berakhir. Segala aktivitas keseharian seperti sekolah dan bekerja pun mulai kembali normal seperti sediakala,

Namun, tak dipungkiri di saat ini banyak orang yang masih belum mendapatkan semangat kerjanya pasca berlibur panjang. Ya, memulai kembali aktivitas setelah lama libur panjang memang jadi tantangan tersendiri.

Nah, apakah Anda salah satu orang yang tak semangat kembali bekerja setelah liburan? Jangan khawatir, ada beberapa cara mudah untuk mengembalikan semangat kerja ini lagi. Seperti apa tips dan caranya? Yuk simak dilansir Forbes, Selasa (2/1/2024)

1. Mulai dengan bersyukur: Cara pertama ialah dengann mensyukuri segala sesuatu di awal tahun, termasuk pekerjaan yang Anda miliki ini. Meski suasana liburan masih terasa, cara mensyukuri pekerjaan Anda bisa membantu membangkitkah semangat untuk kembali bekerja.

Dengan mengungkapkan rasa syukur, akan lebih mampu memupuk kehangatan dan kepositifan untuk mengawali tahun dan kembali beraktivitas.

 BACA JUGA:

2. Bikin ruang kerja nyaman: Membuat ruang kerja jadi lebih nyaman bisa membantu membangkitkan semangat kerja. Coba bersihkan segala berkas dan peralatan di meja atau pun ruang kerja, agar suasana lebih nyaman dan leluasa. Dengan ini Anda akan lebih fokus dan kembali bersemangat untuk menyelesaikan pekerjaan.

Halaman:
1 2
      
