Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Acha Septriasa Kasih Tips Jitu Hindari Perselingkuhan: Jangan Biarkan Pasangan Merasa Sendirian

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |13:36 WIB
Acha Septriasa Kasih Tips Jitu Hindari Perselingkuhan: Jangan Biarkan Pasangan Merasa Sendirian
Acha Seprtiasa Kasih Tips Jitu Hindari Perselingkuhan: Jangan Biarkan Pasangan Merasa Sendirian, (Foto: Instagram @septriasaacha)
A
A
A

Belakangan ini kasus perselingkuhan kian marak terjadi hingga menghebohkan publik. Sebagai seorang istri yang telah menjalani kehidupan pernikahan selama 7 tahun lamanya, Acha Septriasa mengungkap pandangannya soal permasalahan dalam hubungan pasangan suami istri yang mungkin dapat memicu terjadinya perselingkuhan.

Menurutnya, seseorang baik suami maupun istri bisa saja mulai mencari kesempatan untuk bermain api lantaran merasa kesepian meski memiliki sosok pendamping hidup.

"Bukan pembenaran perselingkuhan ya, tapi oh bisa seperti ini dampaknya kalau kita membiarkan pasangan kita sendirian. Secara mentally dia ada di dalam relationship yang dia merasa sendirian gitu jadi berjuang sendirian, bermesraan sendirian," ujar Acha dikutip dari kanal YouTube TS Media, Selasa (2/1/2024).

Acha menjelaskan, kondisi tersebut berbahaya jika seseorang membiarkan pasangannya selalu merasa hidup dalam kesendirian. Memiliki pasangan tapi rasanya hampa, tak ada sosok yang mendampingi sebagai teman hidupnya.

"Dia enggak merasa ada yang bisa sama dia, di partnership jangka panjang. Jadi perasaan membiarkan orang sendirian terutama partner kita itu sangat berbahaya," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/612/3017448/kisah-perselingkuhan-thibaut-courtois-dengan-mantan-pacar-kevin-de-bruyne-ikqThMvJeS.jpg
Kisah Perselingkuhan Thibaut Courtois dengan Mantan Pacar Kevin de Bruyne
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/13/612/2995445/curhat-wanita-diselingkuhi-saat-hamil-oleh-seorang-pramugari-netizen-geram-0NXAKyFMI0.jpg
Curhat Wanita Diselingkuhi saat Hamil oleh Seorang Pramugari, Netizen Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/06/612/2950663/potret-cantik-sosialita-spanyol-genoveva-casanova-yang-ketahuan-selingkuh-dengan-pangeran-denmark-CZlo34Bwao.jpg
Potret Cantik Sosialita Spanyol Genoveva Casanova yang Ketahuan Selingkuh dengan Pangeran Denmark
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/612/2949043/benarkah-laki-laki-brewokan-gemar-selingkuh-ini-faktanya-Kw8EJhJ84X.jpg
Benarkah Laki-laki Brewokan Gemar Selingkuh? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/612/2947888/3-tips-jauhkan-pernikahan-dari-perselingkuhan-ala-psikolog-keluarga-V1VJ90kfs3.jpg
3 Tips Jauhkan Pernikahan dari Perselingkuhan ala Psikolog Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/31/612/2947613/isu-perselingkuhan-bikin-lajang-takut-menikah-ini-penjelasan-pakar-fltmLYmlqF.jpg
Isu Perselingkuhan Bikin Lajang Takut Menikah, Ini Penjelasan Pakar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement