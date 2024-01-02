Acha Septriasa Kasih Tips Jitu Hindari Perselingkuhan: Jangan Biarkan Pasangan Merasa Sendirian

Belakangan ini kasus perselingkuhan kian marak terjadi hingga menghebohkan publik. Sebagai seorang istri yang telah menjalani kehidupan pernikahan selama 7 tahun lamanya, Acha Septriasa mengungkap pandangannya soal permasalahan dalam hubungan pasangan suami istri yang mungkin dapat memicu terjadinya perselingkuhan.

Menurutnya, seseorang baik suami maupun istri bisa saja mulai mencari kesempatan untuk bermain api lantaran merasa kesepian meski memiliki sosok pendamping hidup.

"Bukan pembenaran perselingkuhan ya, tapi oh bisa seperti ini dampaknya kalau kita membiarkan pasangan kita sendirian. Secara mentally dia ada di dalam relationship yang dia merasa sendirian gitu jadi berjuang sendirian, bermesraan sendirian," ujar Acha dikutip dari kanal YouTube TS Media, Selasa (2/1/2024).

Acha menjelaskan, kondisi tersebut berbahaya jika seseorang membiarkan pasangannya selalu merasa hidup dalam kesendirian. Memiliki pasangan tapi rasanya hampa, tak ada sosok yang mendampingi sebagai teman hidupnya.

"Dia enggak merasa ada yang bisa sama dia, di partnership jangka panjang. Jadi perasaan membiarkan orang sendirian terutama partner kita itu sangat berbahaya," sambungnya.