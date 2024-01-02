Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Instagram Ira Nandhan Jadi 2 Juta Pengikut Usai Bongkar Perselingkuhan sang Suami dengan Pramugari

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |12:27 WIB
Instagram Ira Nandhan Jadi 2 Juta Pengikut Usai Bongkar Perselingkuhan sang Suami dengan Pramugari
Follower Ira Nandha Jadi 2 Juta Pengikut Usai Bongkar Perselingkuhan sang Suami dengan Pramugari, (Foto: Instagram)
A
A
A

Seleb TikTok Ira Nandha berhasil mencuri perhatian publik setelah membongkar perselingkuhan suaminya, Elmer Syaherman, dan Bella Damaika.

Perselingkuhan antara Co Pilot dan pramugari itu dibongkar Ira Nanda di akun Instagram pribadinya. Dari situ terpampang jelas bukti percakapan Elmer dan Bella di aplikasi Discord.

Imbasnya, manajemen perusahaan penerbangan di mana Elmer dan Bella menaungi melarang keduanya terbang untuk sementara waktu.

Apa yang dilakukan Ira Nandha, menimbulkan keprihatin dari netizen. Alhasil, jumlah pengikut ibu anak satu itu di Instagram meningkat drastis.

Salah satu akun X @tanyarlfes menyadari hal tersebut. Awalnya pengikut Ira Nandha hanya 300k.

"Dari 300k followers sekarang jadi 2 juta, gokil banget," tulis akun X @tanyarlfes, Selasa (2/1/2024).

