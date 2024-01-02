Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gempa Landa Jepang M 7,4, YouTuber NEO Japan Pastikan Keluarga Aman

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |11:04 WIB
Gempa Landa Jepang M 7,4, YouTuber NEO Japan Pastikan Keluarga Aman
Gempa Landa M 7,4, YouTuber NEO Japan Pastikan Keluarga Aman, (Foto: Yotube @NeoJapan)
A
A
A

Youtuber asal Indonesia Dian Kusuma atau lebih dikenal dengan NEO Japan membagikan kondisi terkini pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,4 melanda Jepang pada Senin, 1 Januari 2024 waktu setempat.

NEO Japan yang menetap di Kyoto mengaku, tak merasakan adanya guncangan ketika gempa terjadi. Pasalnya, dia beserta istri dan anaknya sedang berada di ruang terbuka. Dia mengungkap soal kondisi terkini pasca gempa Jepang melalui kanal YouTube pribadinya.

"Posisi 5 jam yang lalu itu, aku berada di taman sama istri sama Yusuf lagi lari-larian tapi tidak tahu ada gempa," ujarnya dikutip dari kanal YouTube NEO Japan, Selasa (2/1/2024).

Gempa Landa Jepang M 7,4, YouTuber NEO Japan Pastikan Keluarga Aman 

Dia baru mengetahui bahwa Kyoto menjadi kota yang terdampak gempa usai melihat informasi dari internet dan televisi. Dia pun menunjukkan televisi yang menayangkan video-video warga Jepang dilanda kepanikan saat gempa terjadi.

Selain itu, NEO Japan juga memperlihatkan peta di mana titik pusat gempa berada di Ishikawa. Namun, Kyoto dan sekitarnya yang menjadi tempat tinggalnya saat ini juga terdampak hingga sempat memicu peringatan Tsunami.

Halaman:
1 2
      
