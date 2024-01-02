Cerita WNI Tinggal di Pusat Gempa Dahsyat Jepang, Sempat Sudah Pamitan dan Minta Maaf

SENIN 1 Januari 2024, gempa bumi dahsyat setidaknya berkekuatan 7,6 Skala Richter melanda kawasan pantai barat Jepang. Bencana alam yang mengakibatkan setidaknya empat penduduk Jepang meninggal dunia.

Gempa bumi dahyat ini juga telah menyebabkan gelombang tsunami di beberapa wilayah dengan peringatan tsunami besar – tingkat kewaspadaan tertinggi – dikeluarkan untuk Semenanjung Noto di Prefektur Ishikawa.

Ialah Hasmi, salah satu WNI (Warga Negara Indonesia) yang tinggal di Ishikawa, Jepang, menceritakan langsung bagaimana rasanya berada di lokasi episentrum alias pusat gempa. Diketahui wilayah Ishikawa, Jepang, mengalami gempang berkekuatan magnitudo 7,6 pada 1 Januari 2024.

Wilayah tersebut merupakan tempat Hasmi tinggal selama beberapa tahun belakangan ini di Jepang. Pengalaman gempa di Ishikawa merupakan yang pertama buat Hasmi, terlebih gempa bumi ini hadir dengan potensi tsunami yang terjadi pascagempa.

Semua kekalutan melewati masa-masa kritis gempa di Ishikawa itu ia ungkap melalui akun Twitter miliknya, @hazumidayo. Begitu takut dan kalut, dalam cuitannya, Hasmi bahkan sempat sudah berpamita dan meminta maaf kepada semua orang.

BACA JUGA:

"Kalau ini jadi tweet terakhir, saya mohon maaf buat semua temen-temen kalau saya punya salah," tulis Hasmi, dikutip Selasa (2/1/2024)

BACA JUGA:

Saat itu Hasmi memang merasa putus asa, pasalnya berbeda dengan warga Indonesia lainnya yang kebanyakan berada di Tokyo, Osaka, dan Nagoya untuk berlibur, Hasmi justru berada di lokasi pusat gempa yang melihat dan merasakan langsung dashyatnya gempa tersebut. Hasmi dan penduduk lainnyta, harus dievakuasi ke tempat khusus karena gempa susulan terus terjadi.

Potensi tsunami bahkan membuat Hasmi dan warga Ishikawa lainnya perlu pergi ke tempat tinggi.