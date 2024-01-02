Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Ammar Tsaqif yang Ternyata Kakak Kandung Azizah Salsha

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |06:46 WIB
Profil dan Potret Ammar Tsaqif yang Ternyata Kakak Kandung Azizah Salsha
Ilustrasi profil dan potret Ammar Tsaqif (Foto: Instagram)
A
A
A

PROFIL dan potret Ammar Tsaqif yang ternyata adik kandung Azizah Salsha ini menjadi heboh pada kalangan netizen. Hal ini dikarenakan istri dari Pratama Arhan tengah  foto berdua di Old Trafford.

Tentunya foto berdua ini membuat netizen berspekulasi bahwa Azizah selingkuh, padahal sosok pria yang berfoto dengannya adalah adik kandungnya.

Berikut profil dan potret Ammar Tsaqif yang ternyata adik kandung Azizah Salsha:

Muhammad Ammar Tsaqif Rosiade merupakan anak kedua dari pasangan Andre Rosiade dan Nurul Azizah, sehingga dirinya berstatus adik kandung dari Azizah Salsha.

Azizah dan Ammar

Nama Lengkap: Muhammad Ammar Tsaqif Rosiade

Nama Panggilan: Ammar

Pekerjaan: Pelajar

Agama: Islam

Instagram: ammar_tsaqif

